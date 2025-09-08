Ofertas de empleo con el Distrito; hay decenas de vacantes y salarios de casi $3 millones

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El noveno mes del año llega cargado de posibilidades para quienes están en búsqueda activa de empleo. En diferentes puntos de la ciudad se están organizando ferias, convocatorias y ruedas de empleo, orientadas a facilitar el acceso a trabajos formales y bien remunerados.
Estas actividades no solo ofrecen vacantes, sino también espacios de orientación, asesoría y conexión con empresas que están en proceso de contratación. Para mayor información da clic aquí.
En este marco, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han lanzado una nueva convocatoria dentro de la estrategia “Talento Capital”, cuyo objetivo principal es cerrar la brecha entre la oferta y la demanda laboral.
Esta iniciativa busca apoyar tanto a las empresas que requieren personal calificado como a los ciudadanos que desean encontrar un trabajo estable, mejorando así las condiciones económicas de miles de familias.
Una oportunidad para quienes buscan estabilidad. La jornada será liderada por la Agencia Distrital de Empleo, en alianza con empresas privadas que están contratando talento humano para áreas específicas.
En esta ocasión, las vacantes se centran en el cargo de asesores de call center B2, ideal para personas con habilidades en servicio al cliente, comunicación efectiva y manejo de herramientas digitales.
Lee más: Subsidio para mujeres en septiembre: descubre si eres beneficiaria de esta jugosa ayuda
Publicidad
Lee más: Gobierno regala dinero a alumnos en Bogotá; más de 250.000 y solo deben estar estudiando