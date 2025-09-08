Ofertas de empleo con el Distrito; hay decenas de vacantes y salarios de casi $3 millones

El noveno mes del año llega cargado de posibilidades para quienes están en búsqueda activa de empleo. En diferentes puntos de la ciudad se están organizando ferias, convocatorias y ruedas de empleo, orientadas a facilitar el acceso a trabajos formales y bien remunerados.

Estas actividades no solo ofrecen vacantes, sino también espacios de orientación, asesoría y conexión con empresas que están en proceso de contratación. Para mayor información da clic aquí.

En este marco, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han lanzado una nueva convocatoria dentro de la estrategia “Talento Capital”, cuyo objetivo principal es cerrar la brecha entre la oferta y la demanda laboral.



Esta iniciativa busca apoyar tanto a las empresas que requieren personal calificado como a los ciudadanos que desean encontrar un trabajo estable, mejorando así las condiciones económicas de miles de familias.

Una oportunidad para quienes buscan estabilidad. La jornada será liderada por la Agencia Distrital de Empleo, en alianza con empresas privadas que están contratando talento humano para áreas específicas.

En esta ocasión, las vacantes se centran en el cargo de asesores de call center B2, ideal para personas con habilidades en servicio al cliente, comunicación efectiva y manejo de herramientas digitales.

¿Por qué es una oportunidad atractiva?

Estabilidad laboral: Contrato indefinido desde el primer día.

Contrato indefinido desde el primer día. Salario competitivo: $2.850.000 pesos, más comisiones por desempeño.

$2.850.000 pesos, más comisiones por desempeño. Beneficios adicionales: Bonos para Spotify, Netflix y Laika, ideales para quienes disfrutan del entretenimiento y el bienestar.

Bonos para Spotify, Netflix y Laika, ideales para quienes disfrutan del entretenimiento y el bienestar. Crecimiento profesional: La experiencia en call center es altamente valorada por el sector de servicios y abre puertas en áreas de ventas, atención al cliente y gestión comercial.

Conoce la gran Feria de empleo organizada para este martes 15 de julio en Ciudad Bolívar

Detalles clave de la convocatoria de empleo del Distrito

Fecha del evento: Martes, 9 de septiembre

Martes, 9 de septiembre Horario: 9:00 a. m. – 2:00 p. m.

9:00 a. m. – 2:00 p. m. Lugar: Edificio Connecta 80 (Calle 81B con Avenida Boyacá)

Edificio Connecta 80 (Calle 81B con Avenida Boyacá) Número de vacantes: 30 cupos disponibles

30 cupos disponibles Empresa aliada: OTD América

OTD América Tipo de contrato: Indefinido

Indefinido Sueldo base: $2.850.000 + comisiones

$2.850.000 + comisiones Beneficios extra: Bonos para plataformas digitales y servicios para mascotas.

Requisitos para participar de esta convocatoria de empleo del Distrito

Presentar hoja de vida impresa y actualizada.

impresa y actualizada. Llevar documento de identidad original.

Disposición para entrevistas y pruebas durante la jornada.

Consejos para destacar en la jornada de empleo del Distrito