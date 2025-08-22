DANE da trabajo a desempleados; ofrece empleos y sueldos que superan los $2.900.000

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entregó en las últimas horas una nueva convocatoria laboral, esto con el fin de encontrar hasta 305 personas para desempeñar diferentes roles esto debido a un operativo de recolección de información bajo la temática llamada: Transversalidad de Encuestas sociales.

Esta convocatoria se encuentra dirigida para aquellas personas que tienen su hoja de vida registrada en el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO). Así mismo, las inscripciones estarán disponibles hasta el 26 de agosto de 2025 y se estima que el inició sea el próximo 1 de noviembre.



Hasta 36 municipios de Colombia se encontraría buscando persona en los que se busca el siguiente personal como son: San Andrés Isla, Tumaco, Cúcuta, San José del Guaviare, Santa Marta, Cali, Sincelejo, Soacha, Tunja Valledupar, Villavicencio, Yopal, Riohacha, Quibdó, Puerto Carreño, Popayán, Pereira, Pasto, Neiva, Montería, Mocoa, Mitú, Medellín, Manizales, Leticia, Inírida, Ibagué, Florencia, Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Barrancabermeja, Arauca y Armenia.

Ante esto el DANE tiene habilitada las siguientes vacantes laborales en su página oficial, para que las personas puedan entrar y consultar las condiciones de estos trabajos que se encuentran disponibles por parte de la entidad del estado:

114 sensibilizadores

101 recuentistas

65 gestores informáticos

24 monitores líderes de recuento y sensibilización

1 analista de información

¿Cómo aplicar a la convocatoria del DANE?

Para poder aplicar a la convocatoria del DANE, primero el aspirante debe hacer parte del BPSO, y para esto debe seguir los siguientes pasos debe: crear una cuenta ingresando a este link https://bpso.dane.gov.co/accounts/register/ y diligenciando la información personal para la creación de una cuenta en está página.

Posteriormente, tras crear la cuenta se debe hacer el inicio de sesión y luego completar el perfil profesional dependiendo al cargo que se solicite, luego de esto, usted podrá consultar los roles disponibles y los requisitos para aplicar a cada uno de ellos y si cumple con estos o en su mayoría, ya podría hacer la inscripción para estas ofertas.

Así mismo, el DANE ofrece estos rangos salariales: como Analista de información, en San Andrés, un salario de $2.951.000. Si aplica como Gestor informático: $2.663.000. Para Monitor (líder de recuento y sensibilización) una ganancia mensual de $2.300.000 y finalmente, como Recuentista al mes se estaría ganando un total de $2.067.000.

