¿Desempleado? El Sena ofrece estas ofertas para teletrabajo en Colombia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) es una entidad pública que comparte diferentes vacantes laborales en su seccional de empleo, además de ofrecer los servicios de educación a gran nivel nacional. Por lo cual, en las últimas horas, por medio de la Agencia Pública de Empleo se publicaron vacantes para diferentes profesionales.

Puedes leer: Feria de empleo en Ciudad Bolívar: más de 2.000 vacantes te esperan este 15 de Julio

Dentro de su agencia de empleo, la entidad compartió oportunidades laborales en donde en su gran mayoría son para trabajar en empresas que tienen convenio con el Sena, mientras las otras son para vincularse directamente con la con la empresa pública.



Mediante su portal hay la posibilidad de filtrar para facilitar la búsqueda, donde se puede mostrar los diferentes cargos, la experiencia, tipo de contrato, tipo de jornada, entre otros aspectos importantes, en especial en la modalidad de teletrabajo.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo disponibles en el Sena?

Por medio de su página del Sena, las alternativas disponibles de teletrabajo incluyen ofertas con el salario mínimo ($1.623.500), hasta cifras de $4 millones de pesos, en diferentes partes del territorio colombiano, las ofertas disponibles son las siguientes:

Inicialmente, esta la oferta de tecnólogo en electrónica, siendo la expectativa salarial es de $ 1.500.001 – $ 2.000.000. Con un tipo de contrato fijo en el cual la oferta se radica en Barbosa, Santander y está se encuentra disponible hasta el 15 de agosto del 2025.

Sumado a esto, otra oferta es la de asistente de talento Humano, con un salario de $ 1.000.000 – $1.500.000, un contrato fijo, vacante para las personas de Bogotá D.C. Disponible hasta el 30 de agosto.

Publicidad

A su vez se encuentra disponible la vacante de médico general, para la gente de Buenaventura, Valle del Cauca, con un salario de $ 3.500.001 – $ 4.000.000, acorde a la experiencia, un contrato fijo. La vacante está disponible hasta el próximo 14 de septiembre.

Publicidad

Finalmente, para la gente de Bogotá se encuentra la vacante de inspector de sanidad seguridad y salud ocupacional, con un contrato de prestación de servicios, disponible hasta el próximo 27 de agosto.

Puedes leer: Registraduría ofrece más de 2.000 empleos con salario de $2,9 millones en 2025



¿Cómo aplicar a una vacante de empleo del Sena?

Ingrese a la bolsa de empleo del SENA , luego seleccione la vacante de su preferencia, sumado a esto presione el botón de ‘Postularme’. Lea con atención la descripción y requisitos de la respectiva oferta. Finalmente, ingrese a su sesión para aplicar formalmente a la oferta.

Mira también: La REFORMA LABORAL que fue aprobada cambiará tu SUELDO y HORARIOS: todo lo que necesitas saber YA