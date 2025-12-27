Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Shakira recibió gran noticia de parte de 415 estudiantes de su fundación Pies Descalzos

Shakira recibió gran noticia de parte de 415 estudiantes de su fundación Pies Descalzos

Shakira celebra la noticia de lo estudiantes de su fundación Pies Descalzos y se mostró muy orgullosa en las redes sociales.

Shakira celebra la graduación de 415 estudiantes de su fundación Pies Descalzos
Shakira celebra la graduación de 415 estudiantes de su fundación Pies Descalzos
Foto Intagram Shakira y Fundación Pies Descalzos
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

La Navidad de este año tuvo un significado especial para cientos de jóvenes colombianos y sus familias, pues en medio de las celebraciones decembrinas, Shakira conoció una noticia que llenó de orgullo a varias regiones del país.

415 estudiantes culminaron su bachillerato en los colegios construidos por la fundación Pies Descalzos, un proyecto que desde hace años apuesta por la educación como motor de cambio social.

La artista barranquillera compartió la alegría del momento a través de sus redes sociales, donde destacó el esfuerzo colectivo detrás de este logro.

La graduación se llevó a cabo en sedes ubicadas en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena, territorios donde el acceso a una educación de calidad ha sido históricamente un desafío.

Para muchos de estos jóvenes, finalizar la secundaria representa mucho más que un título académico: es la posibilidad real de continuar estudios superiores y de construir un futuro distinto al que parecía marcado por las dificultades.

Shakira y un regalo que transforma vidas

En un mensaje cargado de emoción, la cantante expresó que este logro fue su mejor obsequio navideño. Destacó que cada uno de los graduados simboliza un sueño cumplido y un presente lleno de oportunidades.

Además, agradeció el trabajo constante de los docentes y del equipo de la fundación, quienes han acompañado a los estudiantes desde sus primeros años escolares hasta este importante cierre de etapa.

Las imágenes compartidas mostraron ceremonias llenas de sonrisas, abrazos y orgullo familiar. Entre los nuevos bachilleres hay jóvenes que ya proyectan carreras en ingeniería, economía, música, arte y administración, reflejando la diversidad de talentos que se han formado en estas instituciones educativas.

Shakira y el impacto de Pies Descalzos en Colombia

Más allá de esta promoción de graduados, la fundación continúa consolidándose como un referente en el ámbito educativo y social del país. En los últimos años, ha ampliado su presencia con nuevas infraestructuras, como modernos colegios en Cartagena y proyectos en regiones afectadas por la violencia y la desigualdad. Estos espacios cuentan con laboratorios, bibliotecas, comedores y zonas deportivas, pensados para ofrecer una formación integral.

Las cifras respaldan el impacto del programa: miles de estudiantes han sido acompañados en decenas de municipios, y una gran parte de los egresados continúa su formación en educación terciaria.

Además, los proyectos complementarios en arte, música, emprendimiento y convivencia fortalecen habilidades que van más allá del aula.

Con una inversión histórica que supera los 136.000 millones de pesos y alianzas nacionales e internacionales, la fundación ha beneficiado directa e indirectamente a cientos de miles de niños, jóvenes y familias. La reciente graduación de estos 415 estudiantes no solo marca el cierre de un ciclo académico, sino que reafirma el poder de la educación para transformar realidades y abrir caminos donde antes parecía no haberlos.

Mira también: Shakira en Barranquilla: los momentos más emocionantes de su primer concierto en Colombia

