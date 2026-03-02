El secreto de la patadita de Eden Muñoz en conciertos y sus inesperadas consecuencias

Una de las tradiciones que tiene el cantante Eden Muñoz en sus presentaciones es el momento en el que cuando suena "La nena" y el sinaloense lanza su famosa "patadita". Sin embargo, lo que empezó como una broma interna en su banda se ha convertido en un fenómeno viral que hoy tiene al cantante sufriendo las consecuencias físicas de su propio éxito.

Tanto es así que para en exclusiva para El Klub de La Kalle, Eden relató la curiosa historia detrás de este movimiento. Tanto es así que explicó que todo surgió hace unos tres años, durante una interacción por el sistema de comunicación interna (talkback) con un compañero de la banda que es fanático del anime.

“Iba a empezar la canción de la nena... yo pegué un brinco... platicando con mi amigo de lo de los otakus... y a partir de ahí la gente espera que yo tire una patada”. Lo que fue un salto espontáneo se transformó en un requisito indispensable de su show, situación que sorprendió al cantante.



Sin embargo, esta patadita se volvió algo impensado para el cantante. Al punto que mencionó que el impacto de este paso fue tal que cada diciembre la canción se dispara en las listas de popularidad, desplazando incluso sus lanzamientos más recientes.



¿Qué es lo malo de la patadita de Eden Muñoz?

Lastimosamente, el cantante de México explicó que debido a que realiza este movimiento varias veces ha sufrido varias lesiones. Tanto es así que mencionó que: “Hay gente que se ha dislocado la rodilla, te lo juro”.

De igual forma, explicó que en cuanto a su propia salud, el panorama no es mucho mejor. Al ser cuestionado sobre si se ha lesionado haciendo este movimiento, Muñoz fue honesto y afirmó que: “Las traigo vueltas mierda . Se los juro, me duele”.

Pese a esto, el artista admite que la adrenalina del escenario lo traiciona: “Me gana la emoción ya estando ahí... pero terminando el show o sea realmente sí me duelen”. El desgaste es mayor debido a que, en años anteriores, cuando el cantante tenía un peso más elevado y aumentó el impacto en sus articulaciones.

A pesar del dolor físico, "la patadita" se ha convertido en un símbolo de alegría familiar, al punto de que Eden ha lanzado mercancía oficial inspirada en el movimiento y los niños la imitan en festivales escolares.

