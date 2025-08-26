Sale a la luz pasado desconocido de Edén Muñoz: boleteando a infieles antes de ser famoso

El reconocido cantante y productor Edén Muñoz, una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana, se alista para cautivar al público en el prestigioso Auditorio Nacional de la Ciudad de México con sus próximas presentaciones.

Sin embargo, antes de alcanzar la cima de su carrera, el artista de 34 años sorprendió a sus seguidores al confesar, en una entrevista para el canal de Yordi Rosado, los detalles de un singular negocio que marcó sus inicios fuera del ámbito musical.



¿En qué trabajó Edén Muñoz antes de ser cantante?

Todo comenzó durante sus años de preparatoria, cuando Muñoz poseía conocimientos básicos de programación, habilidades que había adquirido en la carrera técnica que cursaba. En aquel entonces, consideraba que los sistemas operativos eran más vulnerables, una característica que supo aprovechar.

La chispa de este peculiar emprendimiento fue el despecho de su propia hermana. Al verla afligida por su entonces novio —quien es hoy su cuñado—, Muñoz le ofreció sus habilidades con una frase que cambiaría el rumbo de varias relaciones:

"Yo sé hackear Hotmail". La oferta fue aceptada por su hermana, convirtiéndola en su primera "cliente", a quien le cobró 500 pesos, una tarifa que mantendría para los casos posteriores.

El "éxito" de su primer encargo lo llevó a expandir su operación. Desde un café internet, donde tuvo la oportunidad de trabajar y profundizar sus conocimientos en programas informáticos, Muñoz continuó con su labor.

"Me aventé como a unos seis. Cada vez se ponía más difícil ese rollo, pero sí me aventé como unas seis cuentas. Seis relaciones rotas por un emprendimiento", relató entre risas el artista.

A pesar de haber destapado varias infidelidades en su juventud, el destino le jugó una broma a su propia historia: su hermana finalmente se terminó casando con su cuñado. Muñoz bromea sobre el asunto, señalando: "Lo bueno es que ya no somos cuñados".

Este sorprendente pasado contrasta notablemente con la consolidada carrera musical que Edén Muñoz forjó.

Tras su salida de la emblemática agrupación Calibre 50 en 2022, de la cual fue fundador, cantautor y acordeonista, Muñoz se enfrentó a dos opciones en el plano musical.

Una era lanzar el sencillo "Chale", que se convertiría en un rotundo éxito y parte fundamental de su trayectoria como solista. La otra, dedicarse a la producción musical y a la paternidad, alejado de las giras, una perspectiva que encontraba "chida y atractiva".

Finalmente, optó por la primera, y "Chale" "hizo lo que hizo", catapultándolo aún más en la industria.

Actualmente, Edén Muñoz es un reconocido cantante y productor, con exitosas producciones como Consejos Gratis, Como en los Viejos Tiempos y Edén.

Ha logrado múltiples ‘sold outs’ en importantes escenarios de México y ahora se presentará en el Festival Popular al Parque, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, generando gran expectativa con un concierto que rinde homenaje a la música popular.

Aunque ahora se encuentra alejado de sus excompañeros de Calibre 50, Muñoz les agradece por haber sido parte de su camino y considera que cada uno encuentra el éxito a su propio ritmo.

