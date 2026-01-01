Incendio en bar durante celebración de Año Nuevo deja decenas de fallecidos y heridos

Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia luego de que se registrara un incendio de gran magnitud en un concurrido bar ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, uno de los destinos turísticos más exclusivos de Suiza. El hecho ocurrió en la madrugada del primero de enero y dejó múltiples personas muertas y heridas, según confirmaron las autoridades policiales.

De acuerdo con la información entregada por la policía cantonal del Valais, el siniestro se produjo tras una explosión que desató las llamas en el interior del establecimiento, el cual se encontraba lleno de personas que celebraban la llegada del nuevo año. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo con bomberos, policías, ambulancias y equipos de rescate especializados.

El bar afectado fue identificado como Le Constellation, un local muy popular entre turistas nacionales e internacionales, con capacidad para cerca de 300 personas en su interior y alrededor de 40 más en su terraza. Las autoridades indicaron que aproximadamente un centenar de personas se encontraban dentro del lugar cuando ocurrió el incidente.



Autoridades investigan el origen del incendio

En un comunicado oficial, la policía señaló que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, calificando lo ocurrido como un “incidente grave”. También informaron que “un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas” y que “la operación sigue en curso”.

Testimonios recogidos por la prensa local describen escenas de pánico y confusión. Un turista de Nueva York logró captar imágenes del momento y relató a la AFP que se observaban “llamas de un naranja intenso” saliendo del bar, mientras la gente “corría y gritaba en la oscuridad”.

Horas después del incendio, ambulancias permanecían estacionadas frente al establecimiento, cuyas ventanas quedaron completamente destruidas. Medios suizos reportaron que aún se percibía “un olor a quemado aún en el aire”, mientras continuaban las labores de atención y aseguramiento del área.

Sobre el número de víctimas, las cifras oficiales aún no han sido confirmadas. Sin embargo, un médico citado por el diario Blick afirmó que el número de fallecidos podría contarse por “docenas”. Por su parte, el medio regional Le Nouvelliste habló de un “balance elevado”, con “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”, según fuentes cercanas a la investigación.

Aunque algunos medios han sugerido que el incendio pudo haberse originado por el uso de pirotecnia durante un concierto, las autoridades reiteraron que la causa exacta sigue siendo desconocida. El portavoz policial Gaetan Lathion señaló previamente a la AFP que se registró una “explosión de origen desconocido”.

Como parte del operativo, la zona fue “completamente cerrada al público” y se impuso “una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana”. Vecinos del sector relataron que la celebración se desarrollaba con normalidad hasta que el ambiente cambió de forma abrupta. “La fiesta estaba en su apogeo”, afirmó un residente, mientras otro aseguró que “oímos helicópteros toda la noche”.