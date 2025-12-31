Fan le roba tremendo beso a Shakira en pleno concierto y así reaccionó la cantante

Un momento inesperado ocurrido durante uno de los conciertos de Shakira en Estados Unidos se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Un video grabado por asistentes muestra a la cantante colombiana reaccionando con evidente sorpresa luego de que un fan se acercara demasiado y le diera un beso en la mejilla mientras ella interpretaba una de sus canciones.

El episodio tuvo lugar en una de las presentaciones que la artista ofreció en Florida como parte del cierre de su agenda musical de 2025. Según lo que se observa en las imágenes, Shakira descendió del escenario para acercarse al público de las primeras filas, una interacción que ha sido habitual en distintos momentos de su gira.

Durante ese acercamiento, y en cuestión de segundos, un asistente logró inclinarse hacia la artista y besarla brevemente. El gesto fue captado desde varios ángulos por otros espectadores y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.



Video del beso que le dieron a Shakira en pleno concierto

En los videos que se han viralizado, la reacción de Shakira parece inmediata pero controlada. Su expresión facial refleja sorpresa, aunque no detiene el espectáculo ni interrumpe la canción que estaba interpretando. Al contrario, continúa con el show, retoma el ritmo y mantiene la interacción con el público.

Al parecer, la cantante optó por no confrontar la situación en ese momento. Tras el beso, se le observa sonriendo levemente y alejándose del área, sin hacer comentarios directos ni gestos de incomodidad evidentes. Esta actitud fue interpretada por muchos como una decisión consciente de no darle mayor protagonismo al incidente y preservar el ambiente del concierto.

El episodio generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la profesionalidad de la artista al continuar con el espectáculo pese a la sorpresa. Otros, en cambio, debatieron sobre los límites en la interacción entre artistas y fans, señalando que este tipo de gestos no deberían normalizarse, incluso si no hubo una reacción negativa visible.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido ni ha hecho referencia directa al video que circula en redes. Tampoco se conocieron reportes de que el fan haya sido retirado del lugar o de que se haya presentado algún inconveniente posterior durante el evento.

Las presentaciones en Florida marcaron el cierre de un año especialmente activo para la barranquillera. Durante 2025, Shakira recorrió varios países con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que, según cifras divulgadas previamente, habría logrado una recaudación histórica y convocado a millones de asistentes.

Tras finalizar estas fechas, la artista se prepara para retomar su agenda en 2026, con presentaciones anunciadas en países como El Salvador y nuevas fechas en México. Mientras tanto, el video del beso continúa circulando ampliamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del cierre de su gira.

Aunque no se conoce la veracidad completa del contexto del video ni lo ocurrido antes o después del clip difundido, las imágenes se han viralizado rápidamente en redes sociales, alimentando el debate y la conversación en torno al inesperado gesto y la reacción de la artista.