Farándula  / Filtran el verdadero estado de salud del papá de Shakira, ¿hay motivos para preocuparse?

Filtran el verdadero estado de salud del papá de Shakira, ¿hay motivos para preocuparse?

Después de varias especulaciones sobre la salud del papá de Shakira, una fuente cercana a la familia se pronunció al respecto.

Se conoce el estado de salud del papá de shakira
Filtran el verdadero estado de salud del papá de Shakira, ¿hay motivos para preocuparse?
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

En los últimos días, miles de personas se han preocupado por el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, por medio de redes sociales se comenzó a especular sobre una posible complicación médica que estaría poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, una fuente cercana a la familia decidió hablar al respecto.

Por medio de una entrevista con los periodistas de la revista Hola una fuente de quien protegió afirmó que: “Está en su casa y con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, desmintiendo la información que se ha venido compartiendo sobre su estado de salud.

Puedes leer: Karina García deja atrás a Altafulla y se le declara a un compañero en ‘La Mansión de Luinny’

De igual forma esta fuente anónima también comentó: “Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia”, y por el contrario, viene realizando varios conciertos en Bogotá y Perú a lo largo de las recientes semanas, mostrando que se encuentra estable.

¿Qué problemas ha enfrentado el papá de Shakira?

Desde el pasado mes de febrero, se comenzó a especular sobre el estado de salud del papá de Shakira, debido a que la artista colombiana llegó de un momento a otro a la ciudad de Barranquilla en medio de una crisis de salud que atravesó su padre, William Mebarak, al punto que para RCN Radio confirmó que sí estaba hospitalizado.

Puedes leer: Video: Johanna Fadul viaja a Israel y genera controversia por sus comentarios sobre Gaza

“Acaba de salir del hospital, está muy bien”, aclaró Shakira frente a las cámaras del medio de comunicación. Sumado a esto, se conoció que William de 94 años viene sufriendo varias crisis de salud debido a un grave episodio de estrés, provocado por el los problemas legales que tuvo su hija por la separación con Gerard Piqué.

Publicidad

“El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, fue lo que comentó Shakira durante una entrevista con la revista People, sobre la importancia que tiene su papá para la vida de la colombiana.

Publicidad

Sumado a esto, la artista en 2023 comentó la fortaleza que tiene su papá, debido a que por las palabras de la cantante: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna”, así mismo, explicó que este sufrió dos recaídas de COVID, sangrado cerebral y afectación neurológica sigue sonriendo como si nada.

Por lo cual, el padre de Shakira recibe atención médica permanente en su casa, esto mientras es acompañado de familiares y personal de salud. De igual forma, la colombiana aprovecha la vivienda que tiene ubicada a poca distancia con el fin de poderlo visitar con frecuencia.

