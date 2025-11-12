"No me arrepiento", Kika Nieto respondió tras la lluvia de criticas por su viaje a Israel

Kika Nieto, una de las influencers más conocidas de Colombia, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se conociera su participación en un viaje a Israel junto a otros creadores de contenido. El grupo fue invitado por la embajada de ese país y según trascendió, el viaje fue parte de una campaña de promoción turística.

Sin embargo, la visita generó indignación en redes sociales debido a que se realizó mientras continúa el conflicto armado entre Israel y Palestina.

En redes sociales, cientos de usuarios acusaron a los influencers de “lavar la imagen” de un país que vive una crisis humanitaria. Muchos señalaron que, al aceptar la invitación, estaban ignorando el sufrimiento de las víctimas en Gaza y los constantes enfrentamientos en la región. Ante la presión por realizar el viaje, Kika Nieto decidió pronunciarse a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.



¿Qué fue lo que dijo Kika Nieto en sus redes sociales sobre el viaje a Israel?

En la grabación, de más de 15 minutos, la creadora de contenido explicó los motivos de su viaje y dejó claro que no tiene intenciones de disculparse. “No estoy arrepentida de haber viajado a un país”, dijo con firmeza. Agregó que su participación no implicaba ningún respaldo político ni religioso y que su intención era conocer la cultura y compartir su experiencia personal.

Según explicó, la invitación fue transparente y en ningún momento se les indicó qué contenido debían publicar.

Kika también aseguró que antes del viaje no tenía un conocimiento profundo sobre la situación del conflicto en Medio Oriente, pero que después de estar allí pudo ver la realidad desde otra perspectiva. No obstante, enfatizó que eso no la hace responsable de las decisiones de ningún gobierno. “No fui allá para apoyar ni para justificar a nadie”, expresó.

Las declaraciones no lograron calmar la controversia. En plataformas como X , continuaron los mensajes de rechazo y algunos usuarios pidieron que las marcas con las que trabaja reconsideren sus contratos. Otros, en cambio, defendieron su derecho a viajar y afirmaron que se trataba de un ataque desproporcionado por parte del público.

Mientras el debate continúa, la influencer sostiene que no se arrepiente de su decisión y que su intención nunca fue causar daño ni polémica. Según sus propias palabras, lo que vivió en Israel fue “una experiencia personal” de la cual prefiere no echarse para atrás.

