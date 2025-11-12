Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
MOTOCICLISTAS LINCHAN A CONDUCTOR
KIKA NIETO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "No me arrepiento", Kika Nieto respondió tras la lluvia de criticas por su viaje a Israel

"No me arrepiento", Kika Nieto respondió tras la lluvia de criticas por su viaje a Israel

La creadora de contenido colombiana se defendió de los señalamientos por su viaje a Israel en medio del conflicto en Palestina; sorprendió con su respuesta.

Kika Nieto, creadora de contenido colombiana
Kika Nieto respondió sobre críticas de su viaje a Israel
Foto: Instagram de Kika Nieto
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Kika Nieto, una de las influencers más conocidas de Colombia, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se conociera su participación en un viaje a Israel junto a otros creadores de contenido. El grupo fue invitado por la embajada de ese país y según trascendió, el viaje fue parte de una campaña de promoción turística.

Sin embargo, la visita generó indignación en redes sociales debido a que se realizó mientras continúa el conflicto armado entre Israel y Palestina.

Puedes leer: Video: Johanna Fadul viaja a Israel y genera controversia por sus comentarios sobre Gaza

En redes sociales, cientos de usuarios acusaron a los influencers de “lavar la imagen” de un país que vive una crisis humanitaria. Muchos señalaron que, al aceptar la invitación, estaban ignorando el sufrimiento de las víctimas en Gaza y los constantes enfrentamientos en la región. Ante la presión por realizar el viaje, Kika Nieto decidió pronunciarse a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar

  1. ¿Cuánto gana un creador de contenido en Colombia? Thomas Pérez entrega la cifra
    Thomas Pérez revela su ganancia en redes sociales, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de La Kalle y realizada con ImageFX
    Farándula

    ¿Cuánto gana un creador de contenido en Colombia? Thomas Pérez entrega la cifra

  2. Mariam Cissé influecer secuestrada que posteriormente perdió la vida
    Mariam Cissé, influencer secuestrada en Mali
    Foto: redes sociales
    Internacional

    Influencer secuestrada durante transmisión en vivo en Mali genera alarma

¿Qué fue lo que dijo Kika Nieto en sus redes sociales sobre el viaje a Israel?

En la grabación, de más de 15 minutos, la creadora de contenido explicó los motivos de su viaje y dejó claro que no tiene intenciones de disculparse. “No estoy arrepentida de haber viajado a un país”, dijo con firmeza. Agregó que su participación no implicaba ningún respaldo político ni religioso y que su intención era conocer la cultura y compartir su experiencia personal.

Según explicó, la invitación fue transparente y en ningún momento se les indicó qué contenido debían publicar.

Publicidad

Kika también aseguró que antes del viaje no tenía un conocimiento profundo sobre la situación del conflicto en Medio Oriente, pero que después de estar allí pudo ver la realidad desde otra perspectiva. No obstante, enfatizó que eso no la hace responsable de las decisiones de ningún gobierno. “No fui allá para apoyar ni para justificar a nadie”, expresó.

Te puede interesar

  1. Jhon Álex Castaño desafía a jH a una pelea de boxeo
    Jhon Álex Castaño, Cantante de música popular
    Foto: redes sociales
    Farándula

    “Si logramos 20.000 likes, nos peleamos”: Jhon Álex Castaño reta al ring a influencer

  2. Hombre disfrazado de bebé en el Metro de Medellín crea pánico en el público
    Metro de Medellín e influencer, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX y redes sociales @valentinaclips8
    Virales

    VIDEO: Influencer disfrazado de bebé crea pánico en metro de Medellín

Las declaraciones no lograron calmar la controversia. En plataformas como X , continuaron los mensajes de rechazo y algunos usuarios pidieron que las marcas con las que trabaja reconsideren sus contratos. Otros, en cambio, defendieron su derecho a viajar y afirmaron que se trataba de un ataque desproporcionado por parte del público.

Publicidad

Puedes leer: Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel: "Hay límites"

Mientras el debate continúa, la influencer sostiene que no se arrepiente de su decisión y que su intención nunca fue causar daño ni polémica. Según sus propias palabras, lo que vivió en Israel fue “una experiencia personal” de la cual prefiere no echarse para atrás.

Mira también: Kika Nieto y su polémica respuesta a quienes la critican por viajar a Israel

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Kika Nieto

Israel

Video

Video viral

Creador de contenidos

Redes sociales

Chismes de famosos

Chismes