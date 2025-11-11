Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
YEFERSON COSSIO; EXPERIENCIA PARANORMAL
A LA CÁRCEL TAXISTA; ACEPTÓ CARGOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel: "Hay límites"

Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel: "Hay límites"

El influencer criticó duramente a colegas que viajaron a Israel para monetizar el turismo en medio de un conflicto. Habló en La Kalle 96.9.

Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel
Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel
Foto: Instagram de Yeferson Cossio
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

La cabina de El Klub de La Kalle sirvió de escenario para que Yeferson Cossio, conocido por su influencia masiva, sentara una posición ética firme respecto a un tema que sacudió la comunidad de creadores de contenido: el viaje de influencers colombianos a Israel con el propósito de promover el turismo en medio del conflicto bélico.

Cossio admitió de entrada no estar enterado de la controversia específica, confesando que prefiere ver anime en lugar de pasar tiempo en redes sociales, algo que irónicamente no es de su gusto.

Puedes leer: Delicada experiencia paranormal que casi enloquece a Yeferson Cossio, ¿brujería?

No obstante, su desconocimiento del chisme no impidió que emitiera un juicio categórico sobre la acción de sus colegas, centrado en el principio de la responsabilidad social y los límites morales.

El periodista describió cómo estos influencers estaban incentivando la visita a Israel, mostrando una "cara muy bonita" del país en guerra. Para Cossio, esto representa una línea roja inquebrantable que no debe cruzarse, independientemente del beneficio económico.

Te puede interesar

  1. Yeferson Cossio revela la peor broma a su hermana
    Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró

  2. Yeferson Cossio y arolina Gómez
    Yeferson Cossio y la vez que expuso intimidad de su pareja en vivo
    Foto: Instagram Carolina Gómez y La Kalle
    Farándula

    Yeferson Cossio y la vez que expuso intimidad de su pareja en vivo; pide perdón

Publicidad

El influencer fue enfático al establecer su código de conducta personal, el cual, según él, debe regir la vida de cualquier persona pública:

“Yo en serio creo que hay límites que uno no debería cruzar”.

Publicidad

Si bien reconoció haber cometido sus propias embarradas en el pasado, como cuando incurrió en el error de promocionar a alguien que había cometido un grave error, trazó una distinción fundamental.

Para Cossio, si una acción llega a afectar la vida, la integridad a otra persona, yo creo que no hay plata que valga.

Te puede interesar

  1. Yeferson Cossio volvió a la casa de su papá fallecido y su reacción conmueve a más de uno
    Yeferson Cossio, influencer colombiano
    Foto: Instagram @yefersoncossio
    Farándula

    VIDEO: Yeferson Cossio se derrumba al volver a la casa de su padre fallecido

  2. Nace el segundo hijo de Cintia Cossio
    Nace el segundo hijo de Cintia Cossio
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Nace el segundo hijo de Cintia Cossio; primeras imágenes de su bebé

Este comentario funcionó como un dardo directo a aquellos que buscan monetizar la necesidad o el sufrimiento ajeno, incluso si se presenta bajo el barniz de la promoción turística.

Puedes leer: Estas fueron las primeras bromas de Yeferson Cossio cuando no tenía recursos

Publicidad

El influencer ilustró su punto con sarcasmo, asegurando que le resultaría impensable aconsejar a sus seguidores viajar a zonas de conflicto como Israel o Ucrania, bajo el pretexto de que "todo aquí está muy lindo" o que la comida es deliciosa.

Se burló de la idea de hacer un video tipo Get Ready With Me para una "lluvia de cohetes", subrayando la frivolidad de intentar ignorar la realidad de una guerra.

Publicidad

Escucha la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeferson Cossio

Farándula

Chismes de famosos

Chismes

El Klub

La Kalle

Entrevistas