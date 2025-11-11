Estas fueron las primeras bromas de Yeferson Cossio cuando no tenía recursos

Antes de convertirse en el fenómeno viral que le permite costear bromas que implican dañar carros de alta gama o limpiar cepillos dentales del otro en excremento de perro, Yeferson Cossio recordó en los micrófonos de El Klub de La Kalle cómo eran los juegos con su hermana.

Yeferson Cossio, reveló que siempre con su hermana el trato ha sido molestarse, pero en el pasado no tenían cómo grabar su contenido. En esos tiempos, las bromas se hacían solo para luego contarlas a sus amigos o padres, con el fin de que estos pasaran un buen rato escuchando la historia.

El influencer compartió con la mesa, la anécdota de cómo él se tiró a convulsionar en el metro de Medellín, explicando que la técnica consistía en tomar una pastilla de Alka-Seltzer y simular un ataque epiléptico frente a la gente. Esto con el fin de que las personas le suplicaran hacer algo, pero ella lo ignoraba, dejándola en una posición socialmente incómoda ante la mirada de las personas en el servicio de transporte.



¿Qué más reveló Yeferson Cossio sobre sus bromas?

De igual forma, Yeferson Cossio explicó que el primer video que subió a redes sociales ya lo tenía grabado, y el siguiente comenzó a usar material que tenía dos a tres años de antigüedad y fue en ese momento donde se dió cuenta del impacto de sus bromas, por lo cual comenzó a subir dicho material.

Sin embargo, Yeferson Cossio explicó que hubo un punto que sacó los videos recopilatorios sobre estas bromas, pero, actualmente decide no hacerlo tan frecuente debido a que las redes sociales ahora se pública bullying y se interpretan de la peor manera por parte de los cibernautas.

Por otro lado, el creador de contenido recordó que mientras iba posicionando su nombre en redes sociales, decidió abrirse un usuario en una plataforma de contenido para adultos, donde explicó que al inició lograba ganar entre 30 mil y 35 mil dólares subiendo contenido explícito de su cuerpo.

Finalmente, Yeferson Cossio explicó a la mesa que su transición a la fama fue rápida y sin "transición", pasando de ser un joven que hacía bromas con pastillas a uno que hoy es de los más virales del país, lo cual también le trae varias situaciones incómodas donde frecuentemente lo están funando. Pese a eso, el creador de contenido afirmó que no le presta atención a los comentarios en su contra.

