Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró

Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró

El influencer Yeferson Cossio pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló la broma más pesada que le hizo a su hermana.

Yeferson Cossio revela la peor broma a su hermana
Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Yeferson Cossio, conocido por su contenido polémico en redes sociales, se sinceró en los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló varios aspectos de su vida persona, donde confesó el único momento en que sintió que se pasó con las las bromas que le hacía a su hermana.

Inicialmente, Yeferson Cossio comentó a la mesa que durante su crecimiento como creador de contenido buscaba su nombre en Google para ver las diferentes noticias que aparecieron por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, explicó que hubo una situación con su novia que le molestó.

Puedes leer: Yeferson Cossio muestra su gran corazón con enorme donación para perritos en Amazonas

Donde escribieron que a todas sus novias se las terminaba llevando a París, explicando que aunque negaron que esto no les importaba reveló que estuvo hasta 2 horas mirando las publicaciones de Yeferson Cossio. Por lo cual, comentó que desde ese momento no busca su nombre en google.

Sumado a esto, recordó que una de las bromas más pesadas que le hizo a su hermana, las cuales generalmente las sube a redes sociales. Donde confesó que es la única por la cual se arrepiente y a hoy en día todavía siente un poco de culpa por haberla realizado. “Como que me pase”, destacó.

¿Cuál fue la peor broma que hizo Yeferson Cossio a su hermana?

Yeferson admitió en la mesa que la broma del "secuestro" fue donde sintió que se le fue la mano, reconociendo que había límites que no se deben cruzar, y los cruzó. Solo para entretener a sus seguidores de redes sociales, donde mencionó que fue la travesura del secuestro.

Puedes leer: Yeferson Cossio es centro de críticas por un video en un cementerio con una tabla ouija

La broma fue ideada como una "enseñanza" para su hermana, ya que solía salir frecuentemente sin escolta, a pesar de que "siempre hay gente malintencionada". Para ejecutar el plan, Yeferson Cossio le pidió que lo acompañara a comprar un caballo que le regalaría a su madre.

Dicha escena Cossio la describió como "cinematográfico", debido a que explicó que se metieron en un lugar raro con una camioneta, donde fueron interceptados por seis u ocho personas encapuchadas. Los asaltantes abrieron la camioneta de golpe y, usando un bate, rompieron los vidrios del carro.

Por lo cual, a Yeferson lo sacaron y se lo llevaron simulando un secuestro, mientras cámaras ocultas grababan la reacción de las mujeres. Después de esto, él apareció con un ramo de flores y esperaba las risas de su hermana. Pero, las reacciones que tuvo esta fueron de angustia, pese a que en el video no mostró esto.

Ante esto, Cossio reveló que, a pesar de la intensidad de sus juegos, sí existen reglas entre ellos, aunque el secuestro no se había discutido antes. Además, explicó el creador de contenido que los límites acordados incluyen no cortarle el cabello, no hacer nada que involucre a sus hijos.

Por su parte, Yeferson acepta que le hagan "lo que quieran y todo desde que lo graben" para que pueda monetizar el contenido, debido a que él explicó que cuando le sacan la piedra sin fines de entretenimiento le molesta esto.

