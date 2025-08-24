Yeferson Cossio podría perder su lujosa casa en Medellín; Fiscalía la tiene en la mira

El creador de contenido colombiano, Yeferson Cossio, reconocido por su estilo de vida ostentoso y su cercanía con los seguidores, vuelve a estar en el centro de la polémica.

Según el analista Santiago Alvarán, la Fiscalía General de la Nación habría iniciado un proceso de extinción de dominio sobre la mansión de Yeferson Cossio ubicada en Medellín. Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente, el tema ha causado gran revuelo en redes sociales.

La propiedad, que se ha convertido en escenario de varios de sus videos y transmisiones, estaría bajo investigación por presuntos vínculos con situaciones que aún no han sido detalladas. Lo cierto es que este rumor ha generado todo tipo de especulaciones sobre el futuro del influenciador y de su vida en la capital antioqueña.

Por ahora, Cossio no se ha pronunciado al respecto. Sus seguidores esperan alguna declaración, especialmente porque el creador de contenido acostumbra a hablar abiertamente de sus polémicas y situaciones personales. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene hermetismo sobre el posible alcance de esta medida.



Extinción de dominio y las polémicas recientes de Yeferson Cossio

La figura de la extinción de dominio en Colombia permite al Estado tomar posesión de bienes que puedan estar relacionados con actividades ilícitas, incluso sin necesidad de una condena judicial previa.

Este mecanismo, aunque polémico, ha sido usado en diferentes procesos que involucran a reconocidos personajes públicos

Fiscalía tendría en la mira la mansión de Yeferson Cossio en Medellín Foto captura de pantalla

En el caso de Yeferson Cossio, no está claro si la medida corresponde a una investigación puntual o si se relaciona con procesos anteriores. Lo cierto es que esta situación se suma a otros episodios recientes que han puesto al influenciador en el ojo de la opinión pública.

Hace pocas semanas, por ejemplo, desató comentarios tras hablar abiertamente sobre su consumo de drogas en una entrevista junto a Yina Calderón.

Carolina Gómez, pareja sentimental de Cossio, también ha manifestado públicamente su preocupación por estos comportamientos, aunque asegura que ha aprendido a lidiar con ellos. Estos antecedentes alimentan la percepción de que el creador de contenido vive en constante controversia, algo que para muchos forma parte de su marca personal.

El futuro de la mansión en Medellín y el impacto que este proceso pueda tener en la vida del influenciador siguen siendo inciertos. Lo que es claro es que Yeferson Cossio continúa generando noticias y dividiendo opiniones, consolidándose como uno de los personajes más comentados del entretenimiento digital en Colombia.

