Hija de Luis Alfonso fue alcanzada por bala perdida en Año Nuevo; la tenía en sus brazos

Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche del 31 de diciembre de 2025, en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, un arma disparada al aire interrumpió la tranquilidad de un hogar.

Luis Alfonso Fontalvo Otaiza, padre de la menor, jamás imaginó que asomarse a la puerta de su propia casa para observar una tradición local terminaría en una sala de urgencias.

La familia se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 6 con carrera 9 del barrio La Granada. El ambiente era de cautela pero alegre; la esposa de Luis Alfonso se recuperaba de una intervención quirúrgica (cesárea) realizada apenas diez días atrás, tras el nacimiento del segundo hijo de la pareja.



Por esta razón, habían permanecido resguardados en la sala durante gran parte de la noche, evitando el bullicio exterior. Sin embargo, cuando faltaban escasos siete minutos para el cambio de año, el deseo de ver la quema del muñeco de año viejo los llevó al umbral de su hogar.

En el momento exacto en que Luis Alfonso cargaba a su hija Luz Neyla, de tres años, el estruendo de los juegos pirotécnicos que inundaba la cuadra sirvió como un trágico camuflaje para el proyectil.

Al sentir el impacto, la niña comenzó a llorar desconsoladamente; en un primer instante, su padre atribuyó el llanto al miedo provocado por las explosiones de la pólvora en la calle.

No obstante, la cruda realidad se reveló segundos después al descubrir que la pequeña había sido herida por una bala perdida.

La menor fue trasladada de urgencia y actualmente permanece bajo estricta observación médica en la sede Pediátrica de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), institución anteriormente conocida como el Hospital Niño Jesús de Barranquilla.

Según declaraciones de Fontalvo Otaiza, la niña será sometida a una serie de chequeos especializados y exámenes clínicos para evaluar la magnitud de la lesión y determinar los pasos a seguir en su recuperación.

Este lamentable suceso ha despertado una profunda indignación y rechazo entre los habitantes de Santo Tomás y el departamento del Atlántico.

La comunidad ha vuelto a alzar su voz contra la peligrosa e irresponsable práctica de realizar disparos al aire durante las festividades, una conducta que, a pesar de las constantes campañas de prevención, sigue cobrando víctimas inocentes, siendo los niños los más vulnerables ante estos actos de imprudencia.

Las autoridades locales aprovecharon este doloroso caso para reiterar un llamado urgente a la ciudadanía sobre el uso responsable de las armas de fuego.

Se recuerda enfáticamente que un proyectil disparado hacia el cielo no desaparece, sino que recupera su fuerza letal al descender, convirtiéndose en una herramienta de tragedia para familias que, como la de Luis Alfonso, solo esperaban recibir el 2026 con paz y salud. Mientras tanto, la atención de la región permanece volcada hacia la evolución médica de Luz Neyla en la sede de la UNA.