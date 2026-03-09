DITU y Roku se unen para llegar a más pantallas en Colombia

La plataforma de streaming DITU anunció una alianza estratégica con Roku con el objetivo de ampliar su presencia en el país y facilitar el acceso a contenidos digitales desde más dispositivos y televisores inteligentes.

El acuerdo permitirá que la aplicación de DITU esté disponible para descarga en equipos y televisores con sistema operativo Roku en Colombia, lo que facilitará que los usuarios puedan acceder a la plataforma directamente desde el entorno donde actualmente consumen contenidos en streaming.

La iniciativa busca fortalecer la distribución del catálogo digital de Caracol Televisión, que incluye producciones emblemáticas, programas de entretenimiento, realities, noticieros y eventos en vivo que han marcado la historia de la televisión colombiana y que ahora se proyectan en formato digital.



Según explicó Marcio Guilherme, esta integración responde a la necesidad de acercar la plataforma a las audiencias en los dispositivos que forman parte de su vida cotidiana.



“Estamos construyendo un ecosistema de entretenimiento en constante evolución. Estar presentes en Roku nos permite llegar a más usuarios y fortalecer nuestra experiencia tecnológica”, señaló.

Por su parte, Adriana Naves destacó que la alianza también amplía la oferta de contenido local disponible para los hogares que utilizan dispositivos Roku. “Nos entusiasma que los usuarios en Colombia puedan disfrutar de más producciones nacionales de manera gratuita”, afirmó.

Con esta integración, los usuarios podrán encontrar en un solo lugar series, contenidos informativos, entretenimiento familiar, canales FAST y transmisiones especiales, dentro de una plataforma diseñada para ofrecer navegación sencilla y acceso rápido a la programación.

La colaboración entre ambas compañías también busca impulsar el crecimiento del streaming en el país, ampliando el acceso a contenidos digitales en distintas regiones y fortaleciendo el ecosistema audiovisual mediante nuevas alianzas y formatos de distribución.

Publicidad

Con la llegada de DITU a Roku, el consumo de entretenimiento digital continúa expandiéndose en Colombia, llevando historias, información y eventos en vivo a más pantallas y hogares del país.