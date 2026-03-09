¡SENA da plata por estudiar! Cómo reclamar apoyo económico en 2026; hasta 60% de un sueldo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dejó claro que su misión no es solo llenarte la cabeza de conocimiento en áreas de salud, finanzas, administración o tecnología, sino también darte un empujoncito económico para que no tires la toalla.

Si estás en un programa técnico o tecnólogo, ya sea presencial, virtual o a distancia, tienes derecho a una serie de beneficios que parecen sacados de un cuento, pero que son una realidad administrativa.

Puedes leer: La carrera del SENA que tiene alta demanda de empleo; hay sueldos de hasta $10 millones



¿Qué es el apoyo de Sostenimiento del SENA?

El beneficio estrella es el Apoyo de Sostenimiento Regular. ¿De qué se trata? Básicamente, la entidad te entrega el 50% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) solo por cumplir con tus deberes académicos.



Este incentivo, que está bajo la lupa de la Resolución 169 de 2022, busca que los aprendices de comunidades vulnerables o minorías puedan enfocarse al 100% en sus manuales y prácticas sin estar pensando en cómo pagar las cuentas.



¿Qué es el Apoyo de Sostenimiento del Fondo de la Industria de la Construcción?

Si lo tuyo es el mundo de las obras y las estructuras, el premio es todavía mayor. Existe algo llamado el Apoyo de Sostenimiento del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC).

Aquí la cifra sube: los beneficiarios reciben un auxilio equivalente al 60% del salario mínimo. Eso sí, ten en cuenta que en meses como enero y diciembre, o dependiendo de cómo se mueva el calendario académico, este monto puede ajustarse al 30%.

Es una forma directa de incentivar a quienes están levantando el país, literalmente.

Publicidad

Puedes leer: Aprendices del Sena en 2026: así quedará su salario, según la etapa de formación

Auxilio de transporte del SENA y de alimentación:

Publicidad

¿Vives lejos del centro de formación? El SENA no quiere que el transporte sea un muro. Por eso, existe un Apoyo de Transporte que consiste en un bono de $100.000 pesos mensuales durante un trimestre para que tus traslados no te quiten el sueño.

Pero la cosa no para ahí. Si el hambre ataca, también hay un apoyo socioeconómico de alimentación diseñado para quienes están en formación titulada. Y si resulta que tu casa queda en una zona súper apartada, la entidad pone a disposición los Centros de Convivencia.

Estos lugares son el 'todo incluido' del aprendiz: te dan alojamiento, comida y un acompañamiento integral para que te sientas como en casa mientras te conviertes en experto.

En esta era digital, quedarse sin megas es como quedarse sin aire. El SENA lo sabe y por eso ofrece ayudas para medios tecnológicos, ayudándote a pagar ese plan de datos que tanto necesitas para investigar.

Y si eres de los que siempre saca cinco en todo, el programa de Monitorías es para ti. No solo ayudas a tus compañeros y apoyas los procesos de formación, sino que recibes un estímulo económico por tu liderazgo y talento. Es, básicamente, que te paguen por ser el mejor de la clase.

¿Cómo postularte a los programas de ayuda del SENA?

Para este 2026, las convocatorias ya están rodando. Lo principal es estar matriculado en programas laborales o tecnológicos y estar atento a los periodos de postulación que habilita cada centro.

Publicidad

Ya sea que busques uno de los cursos de inglés gratuitos o una de las vacantes de empleo que ellos mismos gestionan, el primer paso es meterse de lleno en el ecosistema del Bienestar al Aprendiz.