La carrera del SENA que tiene alta demanda de empleo; hay sueldos de hasta $10 millones

El panorama educativo en Colombia está dando un giro de timón hacia la practicidad y la vanguardia tecnológica. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no solo ofrece educación gratuita, sino que se convirtió en el termómetro de lo que las empresas realmente necesitan.

Con la reciente apertura de su primera convocatoria para programas de formación tecnóloga en 2026, una carrera ha captado todas las miradas por su proyección financiera: el Análisis y Desarrollo de Software.

En un contexto donde la inteligencia artificial y la digitalización de procesos no son ya el futuro, sino el presente, el dominio de códigos y funciones digitales es una habilidad crítica. Las empresas actuales no buscan solo títulos, sino profesionales capaces de diseñar soluciones informáticas que impulsen la competitividad nacional.



¿Cuál es la mejor carrera para estudiar en el SENA?

Lo que hace que el programa de Análisis y Desarrollo de Software destaque sobre los demás no es solo su contenido académico, sino el retorno de inversión en tiempo y esfuerzo.



Según los datos del sector, los perfiles junior o recién egresados de esta tecnología pueden aspirar a salarios que oscilan entre los $3,5 y $5 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el techo es mucho más alto. Factores como el dominio del idioma inglés, la acumulación de experiencia y la especialización en lenguajes de programación específicos pueden catapultar estos ingresos.

Los cargos de nivel "senior" en esta disciplina están percibiendo remuneraciones que superan los $6 millones, pudiendo alcanzar incluso los $10 millones de pesos mensuales. Esta cifra es significativamente superior a la de muchas carreras profesionales tradicionales en el país.

La estructura de este programa está diseñada para que el estudiante no pierda tiempo. Con una duración total de 3.984 horas, equivalentes a aproximadamente 27 meses, el currículo se divide en dos etapas cruciales: la lectiva y la productiva.

Mientras que en la primera se adquieren los fundamentos teóricos y prácticos en entornos controlados, la fase productiva permite a los aprendices sumergirse en escenarios empresariales reales, aplicando sus conocimientos en problemas de la vida cotidiana de las organizaciones.

La apuesta del Gobierno Nacional por la educación superior técnica no es menor. Durante el cierre de la vigencia 2025, el SENA reportó una cifra histórica de 542.400 aprendices matriculados en programas tecnológicos, superando las metas institucionales por más de 8.000 cupos.

Aunque el desarrollo de software lidera las preferencias y los salarios, no es la única opción con alta demanda. Otras carreras que están moviendo la aguja del empleo incluyen la Coordinación de procesos logísticos, la Gestión contable y financiera, el Desarrollo publicitario y la Gestión agroempresarial.

Para quienes buscan una transformación radical en su perfil profesional en este 2026, el mensaje es claro: la tecnología no solo ofrece estabilidad, sino una remuneración que premia el talento técnico y la capacidad de innovación.