¿Jhonny Rivera se casó a los 80 años? Diferencia de edad entre Jenny López y el cantante

El pasado domingo 22 de febrero de 2026, el corregimiento de Arabia en Pereira fue testigo de lo que muchos llamaron "la boda del siglo" en la música popular. Jhonny Rivera y Jenny López finalmente se dieron el "sí" oficial.

Sin embargo, más allá de los vestidos blancos y la fiesta monumental, un tema se tomó las tendencias en redes: ¿Acaso Jhonny Rivera ya tiene 80 años?

Puedes leer: Jhonny Rivera, aparece horas antes de su matrimonio con Jenny López: "Hoy me caso"



La pregunta, que parece un chiste para quienes lo ven lleno de energía sobre el escenario, tiene un origen musical muy específico que sus seguidores más fieles no han dejado pasar por alto.



Todo se resume a una letra que hoy persigue al artista como un eco divertido en cada rincón de internet.

¿Jhonny Rivera se casó a los 80 años?

Para entender el "trolleo" masivo en redes, hay que recordar uno de los himnos de soltería de Jhonny. En su famosa canción, el artista canta con total convicción:

“Soy un hombre soltero, no tengo compromiso... Tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal, puedo querer a muchas y a todas por igual”.

El estribillo es el que hoy le genera miles de comentarios y preguntas curiosas, pues la letra dice claramente:

Publicidad

“Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer, cuando cumpla ochenta yo lo pienso hacer”. Ante su reciente matrimonio, los internautas han inundado sus perfiles preguntándole si es que ya alcanzó la octava década de vida o si simplemente decidió romper su propia regla de oro antes de tiempo.

Jhonny Rivera no tiene 80 años. Aunque en las plataformas digitales se bromea con que "envejeció de un día para otro" para poder casarse legalmente bajo su propia ley musical, el artista se encuentra en una etapa de madurez plena, pero muy lejos de la cifra que menciona su canción.

Publicidad

Puedes leer: Filtran primeras imágenes del lugar de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López Foto: Redes de Jhonny Rivera

¿Cuántos años le lleva Jhonny Rivera a Jenny López?

Lo que sí es una realidad es la notable diferencia de edad con su ahora esposa, Jenny López. Con 30 años de distancia entre ambos, la pareja ha sorteado todo tipo de comentarios.

Mientras Jhonny es un veterano consolidado de la música popular, Jenny comenzó su carrera siendo una fanática que asistía a sus shows junto a su padre, para luego convertirse en su corista y, finalmente, en la dueña de su corazón.

Esta diferencia cronológica es, precisamente, el combustible que alimenta las bromas sobre la canción de los "ochenta".

A pesar de que en su tema musical aseguraba: “Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos, con cara de aburridos, sin plata en sus bolsillos”, la realidad en Pereira fue muy distinta.

Jhonny no se vio aburrido ni sin recursos; al contrario, llegó a la iglesia en un yip tradicional, símbolo de su orgullo risaraldense, y tiró la casa por la ventana con una recepción para más de 350 invitados.

Publicidad

La fiesta contó con la presencia de su hijo Andy Rivera, quien fue uno de los más emocionados, y colegas de la talla de Francy y Jhon Álex Castaño.

Lejos de la imagen del hombre que "a las ocho de la noche lo mandan a dormir", como dice su canción, el festejo se extendió con la música de la Orquesta Las Estrellas y Alex Sensation.

Publicidad

Mientras el público sigue bromeando con los 80 años, Jhonny y Jenny ya tienen la mirada puesta en un horizonte internacional.

La pareja planea una luna de miel de película que los llevará a los safaris de Kenia, las playas de Maldivas, los globos de Capadocia y el lujo de Dubái.

Jenny López, por su parte, ha dejado claro que su unión es por convicción pura, incluso habiendo firmado capitulaciones antes de la boda para evitar cualquier suspicacia sobre el patrimonio del artista.

Así, entre memes sobre canciones antiguas y la realidad de un compromiso firme, los Rivera López comienzan su nueva etapa, demostrando que, a veces, las promesas hechas en una canción están para romperse por amor.

Mira también: Bus de Jhonny Rivera tuvo que ser remolcado tras incidente en plena carretera