Filtran primeras imágenes del lugar de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Un corto video dejó ver cómo es el lugar donde Jhonny Rivera y Jenny López se casarán este domingo 22 de febrero, y muchos seguidores no tardaron en soltar la pregunta: ¿será una boda más lujosa de lo que se pensaba?

El artista, que siempre se ha mostrado cercano con su público, compartió imágenes del montaje previo a la ceremonia religiosa que se realizará en el corregimiento de Arabia, Risaralda, tierra que tiene un valor especial para él.

Aunque en un principio se habló de algo sencillo, con el paso de los días la celebración fue creciendo y hoy se sabe que contará con más de 300 invitados entre familiares, amigos y personas del mundo del entretenimiento.

En el video se alcanza a ver un espacio amplio, rodeado de verde, con estructuras en montaje y abundancia de flores.

No se trata aún del resultado final, pero sí de una primera mirada que bastó para que muchos comentaran que el lugar “se ve enorme” y que todo apunta a una ceremonia muy cuidada en detalles.

Predomina un tono natural, con decoraciones que mezclan flores y elementos sobrios, lo que ha llevado a algunos a decir que será una boda elegante sin perder el estilo campestre.

El vestido de novia de Jenny López, novia de Jhonny Rivera /Foto: Se dice de mí/ redes sociales

El propio cantante explicó que todavía no había mucho por mostrar porque apenas estaban en pleno armado del lugar.

En el clip se le escucha diciendo que apenas se están ultimando detalles y que más adelante enseñará cómo quedará todo. Esa frase fue suficiente para aumentar la expectativa entre sus seguidores, que están atentos a cada historia que publica.

“Me llegó el día, hoy me caso”, expresó Jhonny en otro momento, visiblemente emocionado. Contó que se siente ansioso, contento y con la ilusión de que todo salga bien para quienes lo acompañarán.

Jhonny Rivera se casa hoy con Jenny López /Foto: Instagram Jenny López

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López

La historia de esta pareja ha estado bajo la lupa desde que oficializaron su relación en 2023. La propuesta de matrimonio ocurrió en pleno concierto en el Movistar Arena, frente a miles de personas, lo que convirtió ese instante en uno de los más comentados de su carrera.

Desde entonces, han mostrado partes de su preparación para este gran día.

El matrimonio se realizará en Arabia, un lugar que para el artista representa sus raíces. Aunque al comienzo la idea era algo íntimo, la lista de invitados se amplió con colegas y amigos cercanos. Tras la ceremonia, ambos planean iniciar una gira por Europa, viaje que también servirá como luna de miel.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos seguidores quedaron sorprendidos por el tamaño del lugar y por la cantidad de flores que se ven en montaje. Otros comentaron que, aunque parece una boda grande, mantiene un estilo natural y sin excesos visibles. También hubo mensajes de apoyo para la pareja, destacando que se les ve felices y enfocados en este paso.