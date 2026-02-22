Muere exparticipante de La Voz Kids en fuerte accidente; así fue su recordada audición

La noche de este sábado 21 de febrero dejó una escena que estremeció al Quindío. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía confirmó la identidad de las dos personas que perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido en la vía que conecta a Pereira con Armenia, a la altura del sector conocido como El Solar, en jurisdicción del municipio de Circasia. Una de ellas, recordada exparticipante de La voz kids.

Las víctimas fueron identificadas como William Andrés Paipa, de aproximadamente 43 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, una joven de 19 años que era ampliamente reconocida en su municipio por su talento artístico.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, ambos se movilizaban como peatones cuando fueron embestidos por un vehículo que abandonó el lugar tras el impacto.

Según los reportes oficiales, William y Nicole se encontraban trabajando al momento del hecho. La joven se desempeñaba como impulsadora de una marca de licores en la fonda La Floresta, mientras que Paipa era el conductor encargado de transportarla.

Al parecer, ya habían terminado su jornada laboral y se disponían a cruzar la vía para llegar al vehículo en el que se movilizaban, cuando ocurrió el siniestro.

Muere exparticipante de La Voz Kids

Nicole Vargas, una joven voz que empezaba a brillar

La noticia causó aún más impacto cuando se confirmó que una de las víctimas era Nicole Valeria Vargas, una joven que había logrado ganarse el cariño de muchos en el departamento por su talento musical. En 2019 participó en el programa La Voz Kids, experiencia que le permitió darse a conocer y fortalecer su sueño de abrirse camino en la música.

Además de su gusto por el canto, Nicole era estudiante universitaria y una apasionada por el deporte. Practicaba voleibol y se destacaba por su disciplina y energía. Personas cercanas a la familia señalaron que también era hermana de la Señorita Circasia 2023, lo que la hacía aún más conocida en su municipio.

Su vida combinaba estudios, trabajo y arte, y era vista como una joven con múltiples talentos y metas claras. Por eso, la noticia de su fallecimiento generó mensajes de despedida y muestras de solidaridad en redes sociales, donde muchos recordaron su paso por la televisión y sus presentaciones locales.

William Paipa, el conductor que la acompañaba

William Andrés Paipa, por su parte, era quien se encargaba de transportarla en su labor como impulsadora de marca. Tenía cerca de 43 años y, según los reportes, también se encontraba cumpliendo con su jornada laboral cuando ocurrió el hecho. Personas que lo conocían lo describían como un trabajador constante, dedicado a su oficio.

Ambos se dirigían hacia el vehículo en el que se movilizaban cuando fueron alcanzados por el carro que luego huyó del lugar. El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las investigaciones para dar con el responsable.



Así fue la audición de Nicole en La voz Kids: