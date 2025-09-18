Exjurado de La Voz Kids es diagnosticado con extraño trastorno; así lo descubrieron

Natalia Jiménez, la voz que marcó a toda una generación con La Quinta Estación y que muchos recuerdan como jurado de La Voz Kids Colombia, habló sin filtros sobre una parte íntima de su vida que muy pocos conocían. La artista española, radicada en México desde hace varios años, contó que fue diagnosticada no solo con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), sino también con síndrome de Asperger.

En conversación con la revista TvyNovelas, la cantante confesó que desde niña enfrentó momentos difíciles porque no entendía por qué le costaba tanto concentrarse y relacionarse con los demás. En ese entonces, nadie sabía lo que le pasaba y, según contó, muchos llegaron a tacharla con etiquetas injustas.

Puedes ver: Preocupación máxima por salud de reconocido actor con cáncer: "Salió metástasis"

La intérprete de El sol no regresa explicó que este diagnóstico llegó hace poco más de un año y cambió la forma en que entiende su propia historia. “Tengo un cerebro muy curioso, siempre me estoy enmascarando para verme más normal de lo que soy”, confesó entre risas, dejando claro que, aunque no es sencillo, ha aprendido a convivir con ello.

Jiménez aseguró que, a pesar de que su vida artística siempre ha estado llena de aplausos, fuera de los escenarios la situación puede ser muy distinta. “Me cuesta mucho relacionarme aunque no lo parezca. Después de un día entero de trabajo llego a casa y necesito cubrirme con una manta durante horas para recuperarme de la sobreestimulación”.

Publicidad

Puedes ver: Isabella Ladera cumple amenaza y demanda a Beéle por video filtrado; sacó pruebas



Otros famosos diagnosticados con el mismo trastorno

Con estas declaraciones, la artista se suma a una lista de celebridades que también han compartido diagnósticos similares. Nombres como Anthony Hopkins, Tim Burton, Lionel Messi, Elon Musk o Keanu Reeves han hablado abiertamente de cómo esta condición influye en su creatividad y en sus interacciones sociales.

Natalia no duda en señalar que, en su caso, la música ha sido su mayor refugio. “Nunca hago playback, jamás en la vida. Prefiero sonar ronca, equivocarme, que se me olvide la letra, pero que sea real. Para mí el público merece respeto”, expresó, recalcando que su autenticidad en el escenario es lo que la mantiene conectada con sus fans.

Publicidad

Puedes ver: El italiano reguetonero que abdujo a Mafe Walker: así fueron pillados en Cartagenahttps://youtu.be/BYgBFbuVpf4