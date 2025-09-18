Isabella Ladera cumple amenaza y demanda a Beéle por video filtrado; sacó pruebas

La controversia entre la reconocida modelo y creadora de contenido venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle ha escalado a los tribunales.

Tras semanas de especulaciones y un profundo revuelo en redes sociales por la viralización de un video íntimo, Ladera ha confirmado oficialmente la presentación de una demanda civil contra Beéle y otras partes no identificadas.

Puedes leer: Si compartiste el video de Isabella Ladera y Beéle estarías en serios problemas



La demanda fue interpuesta en el Condado de Miami-Dade por The Hachar Law Group, el equipo legal que representa a Isabella Ladera. El objetivo principal de estas acciones legales es responsabilizar a todos los involucrados en la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionado con la Sra. Ladera.

En un comunicado emotivo, Isabella Ladera subrayó la gravedad de la situación, afirmando:

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”. Sus palabras resaltan el impacto personal y el dolor causado por lo que ella describe como una de las traiciones más crueles que ha enfrentado.

La filtración del video, que presuntamente fue grabado en 2023 y se propagó en redes sociales a principios de septiembre, ha llevado a Ladera a señalar directamente a Beéle como el responsable.

Publicidad

Según los detalles que habrían sido revelados por el medio internacional TMZ, la modelo acudió a los tribunales de Miami alegando que Beéle era la única persona que tenía acceso a estos videos privados.

Ladera además afirmó que, en mayo de 2024, ella le solicitó al cantante que borrara las grabaciones sexuales, a lo que él supuestamente se negó, cuestionando su confianza como pareja. La creadora de contenido mostró en su Instagram la prueba de la demanda.

Publicidad

Puedes leer:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Isabella Ladera aparece y confirma filtración de video: "La traición más cruel"

Pierre Hachar, Jr., Esq., uno de los abogados principales, enfatizó que la demanda busca defender uno de los derechos más fundamentales de su cliente: su privacidad.

El equipo legal detalló que la demanda se basa en varias acusaciones, incluyendo invasión a la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. La filtración no autorizada de estas grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional a Ladera.

Los abogados de Isabella Ladera su intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, y aseguraron que las investigaciones continuarán para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas en la distribución ilegal de este material privado.

Isabella Ladera demanda a Beéle Foto: Instagram de Isabella Ladera

Hachar añadió con firmeza que "cualquier acto de esta naturaleza, pasado, presente o futuro, ya sea cometido por estos demandados u otros, será enfrentado con la misma firmeza y será procesado con todo el peso de la ley".

Mientras Isabella Ladera rompió el silencio y habló públicamente sobre su lucha, el cantante Beéle, por su parte, se ha mantenido en silencio absoluto, sin ofrecer declaraciones al respecto.

Publicidad

A pesar de la polarización de opiniones en redes sociales, con algunos usuarios apoyándola y otros criticándola, Isabella Ladera ha dejado claro su firmeza. En su comunicado, expresó su determinación: “Seguiré en pie, por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”.

Este acto legal marca un paso decisivo en su búsqueda de justicia y la protección de su dignidad frente a lo que considera un ataque a su intimidad más profunda.

Publicidad

Mira también: Isabella Ladera le mete tremenda demanda a Beéle por el video filtrado, ¿en problemas el cantante?