Isabella Ladera cumple amenaza y demanda a Beéle por video filtrado; sacó pruebas

Isabella Ladera cumple amenaza y demanda a Beéle por video filtrado; sacó pruebas

La modelo venezolana oficializa acciones legales contra el cantante colombiano, responsabilizándolo por la filtración de un video íntimo y buscando justicia por la invasión a su privacidad.