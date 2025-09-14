Isabella Ladera podría perder custodia de su hijita tras video con Beéle: "Poco sano"

La vida personal y profesional de la reconocida modelo e influencer venezolana, Isabella Ladera, se convirtió en el centro de una tormenta mediática y legal sin precedentes.

La reciente difusión de dos videos protagonizados por ella y el cantante colombiano Beéle no solo ha desatado una ola de indignación, sino que también ha puesto en jaque lo más valioso para Ladera: la posibilidad de perder la custodia de su hija Mía.

Puedes leer: Si compartiste el video de Isabella Ladera y Beéle estarías en serios problemas



El escándalo se gestó con la circulación en redes sociales de material audiovisual de carácter privado, donde Isabella Ladera aparece junto a Beéle en situaciones íntimas.

La influencer no tardó en denunciar públicamente este "atropello contra su intimidad", recalcando que la exposición de los videos vulnera sus derechos fundamentales y que ella no es responsable de la filtración.

Aunque, en un comunicado, Ladera insinuó indirectamente que Beéle sería el responsable, al señalar que el material "solo estaba en manos" de ambos, el cantante ha negado cualquier implicación a través de su equipo legal y podría iniciar acciones legales.

La controversia escaló a un nivel más profundo cuando el paparazzi español Jordi Martin, en declaraciones para el programa 'Amor y Fuego' y su canal de YouTube, reveló una alarmante posibilidad: Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera y padre de su hija Mía, estaría evaluando seriamente interponer acciones legales para reclamar la custodia de la pequeña.

Publicidad

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Expareja de Beéle habría reaccionado tras filtración de video: "Amo los finales felices"

Según Martin, Pérez considera que la niña de cinco años "estaría creciendo en un ambiente poco sano, rodeada de los escándalos de su madre".

Publicidad

La preocupación del padre radica en que las continuas polémicas en las que se ve envuelta Ladera afectarían el bienestar emocional de la menor.

El argumento central de Isander, de concretarse el proceso, sería que la niña no debería desarrollarse en un entorno tan convulso.

Aunque Pérez no ha confirmado ni desmentido públicamente sus intenciones, se reporta que estaría reuniendo pruebas para sustentar su caso, poniendo la estabilidad emocional de Mía como eje central.

Mientras Isabella Ladera insiste en ser la víctima y manifiesta su indignación por la difusión de su privacidad, la situación se complica con nuevas revelaciones.

Publicidad

Jordi Martin también insinuó que, supuestamente, Ladera habría expresado a su círculo cercano su deseo de "joderle la vida" a Beéle y que haría "todo lo posible por fastidiarlo".

De confirmarse que ella fue quien propagó el material, el periodista advierte sobre "graves consecuencias penales" en Estados Unidos, donde "el delito es terrible".

Publicidad

Por su parte, Beéle ha negado categóricamente ser el responsable de la filtración y, según Martin, le habría confirmado directamente que no lo difundió porque "salía muy mal parado".

Se espera que el cantante colombiano se pronuncie oficialmente en los próximos días, una declaración que podría "cambiar el rumbo de la polémica" y agravar aún más la delicada situación de Isabella Ladera.

Mira también: Isabella Ladera y Beéle en polémica por supuesta filtración de video en la cama, ¿ real o falso?