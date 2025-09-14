Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Isabella Ladera podría perder custodia de su hijita tras video con Beéle: "Poco sano"

La creadora de contenido envuelta en la polémica por la filtración de material privado junto a Beéle, podría enfrentar una dura batalla legal con el padre de su hija.