Expareja de Beéle habría reaccionado tras filtración de video: "Amo los finales felices"

Las redes sociales están encendidas tras la filtración de un video íntimo del cantante colombiano Beéle y su exnovia, la influencer venezolana Isabella Ladera. Aunque la relación entre ambos terminó hace tiempo, este episodio volvió a ponerlos en el ojo de la polémica y rápidamente se convirtió en tema tendencia.

El clip, de aproximadamente seis minutos, apareció en la red social X y, en cuestión de minutos, fue replicado en distintas plataformas, desatando una ola de comentarios, burlas y memes. Algunos usuarios se dedicaron a opinar sobre la relación entre ellos, mientras otros lanzaron críticas asegurando que no había “química” entre la expareja.

Frente a la presión y el revuelo que generó la difusión del material, Isabella Ladera decidió hablar y publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde no ocultó su tristeza. “Estoy profundamente devastada”, comenzó diciendo, dejando claro el golpe emocional que le significó este hecho.

Publicidad

La venezolana explicó que el video solo estaba en manos de dos personas: Beéle y ella. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, expresó.

En sus palabras, Ladera dejó entrever que el cantante tendría responsabilidad en lo sucedido. Además, añadió: “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

Publicidad

Con tono firme, la influencer lamentó recibir burlas y críticas mientras, según ella, el verdadero responsable permanece en silencio. Su mensaje rápidamente se volvió viral y provocó reacciones divididas: hubo quienes le mostraron apoyo, pero también quienes aprovecharon la polémica para lanzar comentarios en su contra.

Puedes leer: Yina Calderón se burla del video de Isabella Ladera con Beéle: "Vaca muerta"

Isabela Ladera y Beéle, imagen de referencia Foto: Redes sociales de Isabela Ladera y Beéle

Expareja de Beéle se pronuncia tras filtración de video con Isabella Ladera

En medio del alboroto mediático, otra persona que también llamó la atención fue ‘Cara’, expareja de Beéle, quien hizo una publicación inesperada en su cuenta de Instagram. La joven compartió una foto desde París, posando frente a la torre Eiffel, y acompañó la imagen con una frase reflexiva:

“Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos y tus acciones sean más fuertes que tus palabras”.

El post fue interpretado por muchos como una indirecta relacionada con la polémica que rodea a Beéle y Ladera. La publicación rápidamente se llenó de comentarios, algunos en tono de apoyo y otros cargados de ironía. Entre los mensajes que recibió, se leyeron frases como: “Amo los finales felices”, “me alegra”, “Isabella se mandó a robar su propio teléfono”, “le llegó el karma”, entre otros que encendieron aún más el debate en redes.

Aunque algunos seguidores aplaudieron la manera en la que ‘Cara’ enfrentó la situación, otros no dudaron en señalarla de querer llamar la atención y hasta la calificaron de “showsera”. Lo cierto es que su mensaje se sumó a la polémica y terminó dándole un nuevo giro a la historia que ya estaba dominando titulares.