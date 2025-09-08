Isabella Ladera ya había sido advertida sobre video filtrado con Beéle; publicó chats

El nombre de Isabella Ladera sigue siendo tendencia tras la filtración del video privado junto al cantante Beéle. La modelo venezolana, lejos de quedarse callada, decidió pronunciarse en sus redes sociales y reveló que, desde hace semanas, ya le habían advertido sobre lo que hoy tiene a miles de usuarios hablando en internet.

La influencer publicó un comunicado oficial donde no solo hizo referencia directa al cantante colombiano, sino que también mostró pruebas de que este escándalo no la tomó del todo por sorpresa. Según sus propias palabras, había recibido alertas claras de que alguien intentaría perjudicarla difundiendo ese contenido.

En sus historias de Instagram, Isabella compartió un chat fechado el 9 de julio, en el que un conocido le advierte: “Hermana, alguien te quiere rayar con un video”. El mensaje venía acompañado de una captura que coincide con el material que ahora circula en redes. Aunque no reveló la identidad de la persona que le envió la alerta, sí dejó en evidencia que la advertencia existió semanas antes de que todo se hiciera público.

Con esta publicación, Ladera también aclaró otro punto: el reciente robo del que fue víctima no estaría relacionado con el tema del video. Ella misma recalcó que la advertencia fue anterior a ese incidente y que, por lo tanto, no hay conexión entre ambos sucesos.

Otro detalle que llamó la atención fue la manera en que Isabella preparó a su familia y a su actual pareja, el influencer peruano Hugo García, para lo que podía venir. En un pantallazo del 13 de julio, compartido también en sus redes, se ve cómo hablaba con su mamá y sus allegados sobre la posibilidad de que el video saliera a la luz.

“Preparando el corazoncito de mi mamá”, escribió en aquel momento, dejando claro que no quería que la noticia la tomara por sorpresa. Con esa publicación, la modelo confirmó que su familia ya estaba al tanto de la situación y que había preferido prevenir para evitar un impacto mayor cuando ocurriera.

Su mensaje en medio de la polémica

Además de las pruebas que compartió, Isabella Ladera lanzó un mensaje contundente: pidió respeto hacia ella, hacia su familia y hacia su relación actual. La venezolana señaló que el video corresponde a un capítulo de su vida pasada y que ya había hablado con quienes realmente importan en su entorno.

El escándalo, sin embargo, sigue generando conversación en redes sociales. Entre comentarios, memes y críticas, la expareja vuelve a estar bajo el ojo público. Pero Ladera se mostró firme al dejar en claro que no solo estaba preparada, sino que también tenía el respaldo de su familia y de Hugo García, quien no ha dejado de apoyarla en medio de la controversia.