Filtración de supuesto VIDEO de Beéle con Isabella Ladera desata lluvia de memes

En altas horas de la noche de este 7 de septiembre se presentó la presunta filtración de un video intimo, donde según los reportes de prensa de República Dominicana estarían involucrados Isabella Ladera y Beéle.

Sin embargo, esta pieza audiovisual generó mucho ruido alrededor, por lo cual los internautas decidieron tomarse con humor el supuesto video y comenzaron a compartir memes sobre el antes, durante y después de lo presentado en este, así mismo, la reacción que generó este a las personas que lo vieron.

Hasta el momento, ni Isabella ni Beéle han emitido declaraciones públicas sobre el tema, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores. Recordando que tampoco se ha podido determinar si realmente involucra a los artistas en mención, también si este es el caso de dos personas con el mismo físico de ellos, o puede tratarse de que el vídeo se realizó con inteligencia artificial.

En plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, los usuarios compartieron imágenes sobre lo que se ve en el video, como se sintieron al verlo y más. Entre los más comentados estuvieron los memes sobre porque se dio esto, las posibles perspectivas, interpretaciones de los internautas sobre lo que ocurrió y otro tipo de comentarios.

Beelé e Isabella en el video que se filtró pic.twitter.com/3k0a3LfPyb — EL RETOSO (@ElRetoso) September 7, 2025

Yo viendo todos los tweets sobre Beéle e Isabella Ladera



pic.twitter.com/0bd3qIZEyV — Talía (@Natafen_) September 8, 2025

Beele le hizo la de la carretilla a Isabela #Beele #isabelaladera pic.twitter.com/iUxmC9t5Mw — Sergio S (@sspayares) September 8, 2025

El video de Isabella Ladera y Beéle pic.twitter.com/yJMk1FHAd2 — Perdomo (@yosoyjosejavier) September 8, 2025

Entro a tw y lo primero que me sale es el video de isabella ladera y beele tirando😭 pic.twitter.com/Ba1FbxUpR4 — Valeria (@allisonvale99) September 7, 2025

Yo cuando vi que salió un nuevo capítulo en la novela de Beele e Isabella Ladera pic.twitter.com/fx4DyinR2Q — Juanxxo (@Boss_juanr) September 8, 2025

¿Qué ocurrió con Isabella Ladera?

Isabella Ladera es una modelo e influencer venezolana con más de 5.7 millones de seguidores en sus redes sociales, quien se volvió noticia tras comentar que fue víctima de brujería luego de que alguien le cortará un mechón de su pelo sin su consentimiento.

Por medio de su Instagram, Ladera explicó que el corte no ocurrió en la peluquería, sino fue por parte de una persona que le quitó el pedazo de pelo. Sin embargo, la venezolana se tomó con buen humor dicho episodio, al usar emojis y mencionar en una historia de Instagram que alguna vez tuvo el pelo más corto.

Para cerrar su mensaje, lanzó una indirecta a la persona que habría intentado afectarla: “Te salió mal”, dejando claro que sigue más bella que antes y solo el corte del mechón de pelo provocó que tuviera un mejor aspecto. Destacando la forma como Isabella Ladera le restó humor a esta situación.

