La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Filtración de supuesto VIDEO de Beéle con Isabella Ladera desata lluvia de memes

Filtración de supuesto VIDEO de Beéle con Isabella Ladera desata lluvia de memes

Una vez se filtro el posible video entre Isabella Ladera y Beéle, las redes sociales se volcaron en los memes para explicar el contenido audiovisual y sus reacciones por esto.

Los mejores memes que dejó el vídeo filtrado de Isabella Ladera y Béele
Beéle artista colombiana, Isabella Ladera modelo venezolana
Foto: foto tomada de @beele
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:33 p. m.

