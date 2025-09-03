La actriz Mabel Moreno casi se lanza de un taxi en movimiento; entró en pánico

La amistad entre actores a menudo trasciende la pantalla, pero a veces, las bromas pueden cruzar una línea peligrosa. Este fue el caso de la talentosa actriz barranquillera Mabel Moreno, conocida por sus exitosos papeles en grandes producciones, quien fue víctima de una elaborada broma planeada por Carlos Torres, su compañero en la exitosa telenovela La reina del flow.

La jugarreta, diseñada para ser una "venganza", sumió a la actriz en un estado de pánico tal que intentó escapar de un taxi en pleno recorrido.

Todo comenzó con una llamada de Carlos Torres a su amiga, planteándole una atractiva propuesta: una marca estaba interesada en contratarla como su imagen y necesitaban una reunión para definir los detalles. Para facilitar el encuentro, la supuesta marca se encargaría de enviarle el transporte. Confiada, Mabel Moreno esperó el vehículo.

Al llegar un taxi, la actriz verificó que el servicio estuviera a su nombre y, tras recibir confirmación, abordó el coche sin sospechar lo que le esperaba.

Los primeros indicios de que algo no andaba bien surgieron a los pocos minutos. Moreno le preguntó al conductor, un cómplice de Torres llamado Robert, cuánto faltaba para llegar al destino.

Tras responderle que unos 20 minutos, el conductor pronunció una frase que encendió las alarmas de la actriz: “Listo, compañero, por acá saliendo para allá”, lo que la hizo mirarlo con evidente asombro y nerviosismo.

La tensión escaló cuando, al pedirle que confirmara la dirección, Robert le afirmó que se dirigían hacia el centro de la ciudad. En ese instante, la preocupación de Mabel se convirtió en miedo. Envió un mensaje de audio diciendo:

“Creo que me subí al carro equivocado”. Visiblemente asustada, le pidió al conductor que se devolviera, pero este, siguiendo el guion de la broma, le respondió con evasivas y continuó conduciendo hacia adelante.

El pánico se apoderó completamente de la actriz cuando intentó bajar la ventanilla y el conductor le informó que todas estaban dañadas. Sintiéndose atrapada y en peligro, comenzó a gritar desesperadamente: “Déjame acá, déjame acá”.

Ante la negativa del conductor de detenerse en ese lugar, Moreno tomó una decisión drástica: mientras profería groserías, abrió la puerta del copiloto dispuesta a lanzarse del auto en movimiento.

Justo en ese momento culminante, Carlos Torres, quien la seguía en otro vehículo, apareció para revelarle que todo era una broma grabada para sus redes sociales.

Posteriormente, en una publicación, Mabel Moreno compartió la angustia real que sintió. Explicó que su miedo fue genuino desde el principio, consciente de los peligros que existen en la ciudad al abordar un transporte equivocado.

Confesó que por su mente pasaron los peores escenarios, incluso imaginando que "iba a aparecer en las noticias".

La actriz también reveló las estrategias de escape que ideó en esos segundos de terror: “Si tiene el seguro de niños, pues uno levanta, saca el brazo y abre la puerta o se bota uno por la ventana”. Su reacción de querer saltar del vehículo se debió a que, al ver que tomarían la avenida Circunvalar, supo que después sería mucho más difícil escapar.

