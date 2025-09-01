Alina Lozano sorprendió al posar en una foto junto a su hijo: “Ese es mi hijo"

Desde que la reconocida actriz Alina Lozano reveló su relación sentimental con Jim Velásquez, un joven casi 30 años menor que ella, no han dejado de surgir comentarios y preguntas sobre su vida personal y amorosa. Esta pareja ha captado la atención del público debido a la gran diferencia de edad, lo que ha despertado aún más curiosidad por la historia familiar de la actriz.



¿Quién es el hijo de Alina Lozano?

Se trata de Samuel Lozano Bordón, un joven que recientemente celebró su mayoría de edad, cumpliendo 18 años. Samuel nació fruto de la relación que Alina sostuvo con el actor cubano Mijail Mulkay Bordón.

Entre los años 2005 y 2009. Durante todo este tiempo, la actriz ha procurado mantener la vida de su hijo alejada de las polémicas y la exposición mediática, limitándose a compartir algunos momentos especiales a través de sus redes sociales.



Hace poco, Alina sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía actual de Samuel, acompañado de un emotivo mensaje: “Ese milagro de mi hijo en un momento en el que pensaba que ya no iba a poder realizar el sueño de ser mamá”. La publicación, hecha con motivo del cumpleaños de Samuel, conmovió a muchos de sus seguidores.



¿Quién fue la expareja y padre del hijo de Alina Lozano?

El padre de Samuel es Mijail Mulkay, reconocido actor cubano con quien Alina tuvo una relación cercana a los cinco años. Antes de que la actriz iniciara su romance con el influencer Jim Velásquez, Mulkay fue una figura importante en su vida.

Mijail alcanzó gran popularidad en Colombia gracias a su personaje Rodrigo Flórez en la serie “Los caballeros las prefieren brutas”, y desde entonces ha participado en varias producciones como “En otra piel” y “Silvana sin lana”.

Actualmente, el actor reside en Estados Unidos, donde, aunque está más distante de la televisión, continúa vinculado al mundo artístico, especialmente en el ámbito teatral.

Además, Mulkay rehízo su vida sentimental y lleva casi 10 años casado con Olga Thomas, cantante que participó en el concurso musical “La Voz”. Juntos han construido una sólida relación, lejos de los reflectores, pero siempre con el arte como punto de unión.

