Alina Lozano sorprendió al posar en una foto junto a su hijo: "Ese es mi hijo"

Alina Lozano sorprendió al posar en una foto junto a su hijo: “Ese es mi hijo"

La actriz, quien recientemente ha sido tendencia por su relación con Jim Velásquez, sorprendió a sus seguidores al compartir una foto actual de su hijo Samuel, quien acaba de cumplir los 18 años.

