Preocupación por la salud de Vicky Hernández: está hospitalizada y este es su estado

La industria del entretenimiento en Colombia tiene nombres que se convirtieron en patrimonio cultural, y uno de esos es el de Vicky Hernández, actriz que a sus 79 años sigue dando lecciones de talento, disciplina y amor por el arte. Su nombre vuelve a ser tendencia, esta vez no por un estreno en cine o por alguna de sus inolvidables interpretaciones en televisión, sino por su estado de salud, que llevó a suspender una de sus más recientes presentaciones teatrales en Bogotá.

Vicky es ampliamente recordada por su papel de Enelia Gaviria, la madre de Pablo Escobar en la serie “Escobar, el patrón del mal”, aunque reducir su trayectoria a un solo personaje sería injusto: la caleña ha trabajado en películas icónicas, series, novelas y montajes de teatro que hoy la ubican como una de las actrices más respetadas de Latinoamérica.

Hasta hace unas semanas, la actriz estaba concentrada en el montaje de “La escena invertida”, una obra que explora las relaciones familiares desde un punto de vista íntimo y dramático. Allí compartía escenario con Johan Velandia y bajo la dirección de Jorge Zabaraín estaba conquistando al público en el Teatro La Candelaria, epicentro de la dramaturgia nacional.

Sin embargo, su repentina ausencia encendió las alarmas. La producción tuvo que suspender funciones debido a complicaciones médicas de Vicky, quien ya no podía continuar con el exigente ritmo de ensayos y funciones. Fue entonces cuando trascendió que la actriz se encontraba hospitalizada en un centro médico de Bogotá, siguiendo las indicaciones de sus médicos de cabecera.

Aunque la noticia preocupó a sus seguidores y colegas del medio, fuentes cercanas aclararon que la actriz se encuentra estable y en recuperación. No se han entregado mayores detalles sobre el diagnóstico específico, pero lo cierto es que Hernández está respondiendo de manera favorable al tratamiento y lo más importante, siguiendo al pie de la letra el reposo ordenado.

Los seguidores más fieles recordaron que no es la primera vez que la actriz enfrenta un reto de salud. En el 2024, Vicky fue sometida a una cirugía en las vértebras cervicales, procedimiento que en su momento le permitió mejorar dolores y recuperar movilidad. Ella misma confesó que llevaba tiempo lidiando con molestias en la columna y que la intervención fue clave para recuperar calidad de vida.

La increíble carrera de Vicky Hernández

A lo largo de las décadas, Vicky Hernández ha demostrado que la pasión por el arte es su motor. Desde “Cosiaca” hasta “Las muñecas de la mafia”, pasando por producciones internacionales como “Narcos” y “El Comandante”, su versatilidad le ha permitido moverse entre el teatro, la televisión y el cine sin perder autenticidad. Su sola presencia en escena garantiza una interpretación memorable.

Hoy, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, no faltan los mensajes de apoyo y buenos deseos para la actriz. Compañeros de profesión, estudiantes de teatro y fanáticos de todas las edades coinciden en enviarle fuerza y energía positiva en este proceso.