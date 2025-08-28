Reconocida tiktoker confiesa que fue la culpable de la muerte de su hijo de 3 años

La reconocida creadora de contenido Emilie Kiser rompió el silencio y aceptó que sí tuvo responsabilidad en la tragedia que cobró la vida de su hijo mayor, Trigg, de tan solo 3 años. El hecho, ocurrido en mayo, generó gran conmoción tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pues hasta ahora la joven había optado por mantener un bajo perfil y evitar referirse de frente a lo sucedido.

El caso se conoció públicamente el 18 de mayo, cuando medios y seguidores informaron que el pequeño había fallecido tras un accidente doméstico. Según el reporte oficial del Departamento de Policía de Chandler, en Arizona, Trigg cayó a la piscina de la casa familiar después de tropezar con una silla inflable. Nadie alcanzó a notar lo que pasaba en ese momento y el niño permaneció en el agua alrededor de siete minutos.

Cuando Brady, su padre, se dio cuenta de la situación, de inmediato corrió a sacarlo e intentó ayudarlo mientras llegaban los servicios de emergencia. Los paramédicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al hospital. El menor logró resistir por varios días en el Centro Médico Regional y después en el Hospital Infantil de Phoenix, pero finalmente falleció casi una semana después.

El desenlace abrió una investigación que inicialmente se centró en Brady, pues se encontraba en casa con sus dos hijos mientras Emilie estaba fuera. El hombre reconoció que se había distraído cuidando al más pequeño, llamado Theodor, y no advirtió lo que ocurría en el patio trasero. Tras varias diligencias, fue descartado como responsable directo.

Mientras tanto, Emilie había solicitado a las autoridades que no se publicaran las imágenes ni registros oficiales del día de la tragedia. En su petición aseguró que ver esas fotografías significaba revivir el momento más doloroso de su vida y que eso afectaba directamente su proceso de duelo. Aun así, el pasado 20 de agosto, dicho material fue desclasificado y entró a formar parte de los documentos públicos del caso.

El hijo de tres años de Emilie Kiser perdió la vida en accidente en la piscina /Foto: Instagram @emiliekiser

La creadora de contenido acepta su culpa

Ante esta situación, la joven decidió hablar por primera vez. En un extenso mensaje compartido en redes sociales, Emilie expresó que extraña a su hijo “cada segundo de cada día” y confesó sentirse culpable por lo sucedido. “Sé que debí haber hecho más para protegerlo”, escribió con evidente dolor.

La tiktoker agregó que una de las lecciones más duras que aprendió de esta experiencia es que la piscina de la casa debió contar con una cerca de seguridad. Para ella, ese detalle habría hecho toda la diferencia. “Una cerca permanente pudo haberle salvado la vida y es algo que jamás volveré a pasar por alto”, comentó.

En su declaración también manifestó que espera que la historia de Trigg pueda servir como advertencia para otras familias y evite tragedias similares. Por otro lado, señaló que será mucho más cuidadosa con el contenido que publica en sus redes, pues reconoce que el manejo de su imagen pública ha sido complejo en medio del dolor.

Un detalle que no pasó desapercibido es que Emilie no mencionó a su esposo en el comunicado, a pesar de que él fue inicialmente señalado. La joven prefirió concentrarse en hablar de sus propios errores y de la ausencia que siente desde aquel día. Confesó, incluso, que todavía se pregunta si fue correcto salir con amigos la noche del accidente.

