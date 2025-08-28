En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VALERIA AFANADOR: ÚLTIMO VIDEO
ADIÓS UÑAS SEMIPERMANENTES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / La verdad sobre el químico que acabó con familia en San Andrés; no fue en la habitación

La verdad sobre el químico que acabó con familia en San Andrés; no fue en la habitación

El químico que causó la intoxicación de la pareja junto a su hijto de 4 años corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E. U.

La verdad sobre el químico que acabó con familia en San Andrés
La verdad sobre el químico que acabó con familia en San Andrés
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 28, 2025 07:49 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad