Revelan necropsia de familia fallecida en hotel de San Andrés; estas fueron las causas

Una madre de familia bogotana, su esposo y su hijo menor fueron encontrados sin vida al interior de una habitación de hotel en la isla de San Andrés, un hecho que mantiene en alerta a las autoridades y que ha generado múltiples interrogantes. Finalmente se conocieron las causas del fallecimiento.

La mujer fue identificada como Viviana Andrea Canro Zuluaga, quien murió junto a su pareja, Tito Nelson Martínez Hernández, y su pequeño hijo Kevin, de tan solo cuatro años. Horas antes de la tragedia, Viviana alcanzó a enviar un audio a su hija mayor, Mayerli Andrea Canro, donde expresaba sus preocupaciones:



“Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, se escucha en la grabación revelada por Noticias Caracol.

Desde el día de la llegada, Viviana mostró inconformidad con el estado de la habitación. En varios mensajes describió olores desagradables, humedad y falta de limpieza. “Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas”, relató en otro de los audios.

Incluso intentó cambiar de cuarto, pero no recibió respuesta favorable del personal. “¿Me puedes cambiar el cuarto?”, preguntó. La contestación fue desalentadora: “Pero hoy no, de pronto mañana”.

Su padre, Orlando Canro, también se percató de las condiciones: “Mamita, qué horrible esa habitación, está muy cochina, sucia, sin toalla, sin papel higiénico, sin nada”. Para él, ese olor parecido a moho resultaba inquietante.

Publicidad

Hotel en el que fallece pareja en San Andrés /Foto: redes sociales/ Citytv

La administración del hospedaje informó que días antes de la llegada de los turistas se había realizado una fumigación con productos de alta toxicidad en varias áreas, incluida la habitación de la familia. Ese detalle se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.

Publicidad

Revelan necropsia de familia fallecida en hotel de San Andrés

Noticias RCN reveló los resultados de la necropsia practicada a las víctimas, confirmando que la causa de muerte fue anoxia.

De acuerdo con el informe, la anoxia se produjo tras la inhalación de fosfina, un gas utilizado en procesos de fumigación. Esta sustancia es incolora, más pesada que el aire y, en altas concentraciones, puede provocar bronquitis, edema pulmonar, convulsiones e incluso la muerte.

El documento señala que este gas altera la producción de energía en las células, provocando un colapso interno conocido como anoxia celular, es decir, la falta total de oxígeno en el organismo. Cuando este proceso ocurre, los órganos vitales dejan de funcionar rápidamente.

La revelación médica despeja parte de las dudas, aunque las autoridades continúan las investigaciones para establecer cómo fue posible que la familia bogotana quedara expuesta a esta sustancia dentro del hotel en San Andrés.

Puedes ver: Revelan la extraña posición en la que hallaron los cuerpos de la pareja y su hijito en San Andrés