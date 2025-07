Revelan las instalaciones del hotel donde murió familia en San Andrés, ¿había calderas?

Las autoridades y familiares continúan buscando respuestas sobre la muerte de una familia bogotana al interior de un hotel en San Andrés. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el sábado 14 de junio en una habitación del Hotel Portobelo Convention. Las víctimas fueron identificadas como Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Martínez.

El descubrimiento lo hizo Orlando Canro, padre de Viviana, quien se hospedaba en un edificio contiguo. Preocupado por no recibir respuesta de su hija desde la noche anterior, subió hasta la habitación en la mañana para verificar qué ocurría. Luego de tocar en repetidas ocasiones y no recibir respuesta, solicitó apoyo en recepción. Según su testimonio, solo después de insistir enviaron a una trabajadora de aseo para abrir la puerta. Al ingresar, encontró a su hija en el suelo y al niño y al padre acostados en la cama, todos sin signos vitales.

Desde ese momento, el caso tomó relevancia nacional. A los pocos días, los familiares revelaron que Viviana Andrea había enviado audios a su hija expresando molestias por el estado de la habitación. En esos mensajes decía que el lugar tenía mal olor, estaba húmedo, no contaba con toallas ni papel higiénico y que había intentado pedir un cambio, pero no fue atendida. La respuesta que recibió fue que, por alta ocupación, no era posible ese mismo día.

A esta denuncia se sumó otra revelación: conversaciones internas entre empleados del hotel habrían confirmado que la pareja sí pidió el cambio de cuarto, pero la solicitud nunca se gestionó. Aquella fue su segunda noche en el hotel, la misma en la que fallecieron.

Días más tarde, el Hotel Portobelo Convention publicó un comunicado de trece puntos en el que informó que una empresa externa había realizado labores de fumigación en sus instalaciones, incluyendo la habitación donde se hospedaba la familia. Ante esto, solicitaron formalmente a dicha compañía detalles del proceso, como fichas técnicas de los productos usados, nombres del personal que ejecutó el procedimiento y fechas exactas.

Familia fallece en hotel de San Andrés /Foto: redes sociales

Revelan las instalaciones del hotel donde murió familia en San Andrés, ¿había calderas?

Ante versiones no confirmadas sobre una supuesta caldera o sistema de gas cerca de la habitación, el hotel se pronunció en entrevista con El Tiempo. Un vocero aseguró que esa información es falsa: “No, no, no, totalmente falso. En ese edificio no hay ningún tipo de equipo ni nada de eso. Esa información es inexacta, no hay ningún tipo de caldera”.

Sobre el cuarto piso, donde ocurrió la tragedia, aclaró que solo hay habitaciones, todas ocupadas en ese momento por un total de 144 huéspedes. Afirmó también que ninguno de los ocupantes vecinos reportó olores extraños ni irregularidades. “Las habitaciones todas tienen las mismas características, y no se tiene un reporte de parte de algún otro huésped sobre alguna situación inusual”, puntualizó.

Otro aspecto que ha generado dudas es el sistema de videovigilancia. Aunque el hotel cuenta con cámaras de seguridad en zonas comunes internas y externas, el día del incidente varias estaban en mantenimiento. Solo se conservan imágenes del primer piso, ya que las cámaras de los niveles superiores, incluyendo el pasillo donde se encontraba la habitación de la familia, estaban en revisión. Según el vocero, el mantenimiento ya estaba programado y se entregaron los reportes correspondientes a las autoridades.

El caso sigue bajo investigación, sin un dictamen oficial sobre la causa de muerte. Sin embargo, los antecedentes revelados —como la fumigación, el estado de la habitación y la falta de registros en video— han generado múltiples interrogantes sobre lo que realmente ocurrió esa noche.

Chats de pareja que falleció en hotel de San Andrés /Foto: /AFP/Redes sociales /IA Grok