Dura decisión de la familia en el caso de San Andrés mientras esperan los cuerpos sin vida

El dolor siguen marcando el caso de la familia bogotana hallada sin vida en una habitación del hotel Portobelo Convention, en San Andrés. Tres personas murieron de manera repentina: Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez Canro. Las autoridades no han determinado aún las causas exactas del fallecimiento, pero ya existen algunas hipótesis preliminares.

Todo ocurrió la mañana del viernes 11 de julio. El padre de una de las víctimas, Orlando Canro, fue quien encontró la escena. Según su relato a Noticias Caracol, ese día decidió llevarle dos tintos a su hija, como ella lo había hecho el día anterior. Al no recibir respuesta tras varios intentos de contacto, bajó a recepción para pedir una llave. Aunque inicialmente el hotel se negó a entregársela, finalmente una empleada de aseo accedió a abrir la puerta.

Al ingresar, se encontró con una imagen impactante: su hija estaba tendida en el suelo, sin ropa. “Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita”, expresó. En medio del shock, la cubrió con una cobija justo antes de que su esposa ingresara. Luego, vieron en la cama al niño y al padre acostados.

Para Canro, la escena no tenía lógica. Sostiene que vio a sus familiares “como dormidos” y no acepta la posibilidad de una intoxicación como causa de la muerte. Por eso, habla abiertamente de que algo en la habitación podría haberlos afectado. Aunque la Policía no ha confirmado ninguna versión definitiva, sí explicó que no hay señales de violencia ni de intervención de terceros, lo que refuerza la hipótesis preliminar de intoxicación por vía aérea o ingestión.

Las autoridades han aclarado que, aunque los cuerpos ya fueron sometidos a necropsia, los exámenes patológicos aún están en curso y son los que determinarán con precisión lo que ocurrió dentro de la habitación 404 del hotel.

Hipótesis de la muerte de pareja junto a su hijito de cuatro años en hotel de San Andrés Foto: Redes sociales

Dura decisión de la familia en el caso de San Andrés mientras esperan los cuerpos sin vida

La incertidumbre no solo gira en torno a las causas de la muerte, sino también a la dura situación que enfrenta la familia en medio del proceso. Los cuerpos de las víctimas aún no han sido entregados, por lo que los familiares han decidido quedarse en San Andrés hasta obtener respuestas claras.

Esa ha sido su decisión firme: permanecer en la isla, no solo por la espera de los cuerpos, sino porque exigen explicaciones tanto del hotel como de las autoridades. Quieren saber exactamente qué ocurrió en la habitación y si hubo algún elemento externo o una falla del establecimiento que pudiera haber provocado la tragedia.

A pesar del compromiso público de la Policía de San Andrés de agilizar la investigación, los familiares insisten en que las primeras explicaciones no les resultan convincentes. La idea de una simple intoxicación no les cuadra, especialmente por el estado en el que fueron hallados los cuerpos y la escena que presenciaron. "No fue una pelea, no fue envenenamiento. Para mí fue algo que estaba en esa habitación", señaló Orlando Canro.

Mientras tanto, el CTI de la Fiscalía, junto con la Policía Judicial, continúan recopilando testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y haciendo análisis de laboratorio. Hasta el momento, el comandante James Evelio Totena ha reiterado que la necropsia no reveló signos de violencia y que la hipótesis más sólida hasta ahora apunta a una intoxicación, aunque se desconoce si fue inhalada o ingerida.

Sin embargo, para la familia, algo sigue sin cuadrar. Ellos aseguran que no hubo señales que les indicaran que algo andaba mal antes de la tragedia. Además, los tres fallecidos compartieron el día anterior con sus allegados con aparente normalidad. Los restos siguen bajo custodia de Medicina Legal, mientras que la familia, envuelta en la tristeza y la incertidumbre, mantiene su lucha por conocer la verdad completa de lo ocurrido en la habitación 404. El caso sigue abierto.