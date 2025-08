Aida Victoria Merlano revela cruda verdad tras su parto: "Ojalá no me pase lo de Greeicy"

La alegría por la llegada de un nuevo miembro a la familia es, para muchos, un momento de pura felicidad. Sin embargo, para la reconocida creadora de contenido colombiana Aida Victoria Merlano, el camino hacia la maternidad, y especialmente el postparto, ha estado marcado por desafíos significativos que ha decidido compartir sin tapujos con sus millones de seguidores.

Puedes leer: ¿Cómo se llama el hijo de Aida Victoria Merlano? El significado detrás del nombre del bebé

Tras el nacimiento de su hijo Emiliano el 29 de julio de 2025, la barranquillera se ha sincerado sobre una serie de complicaciones que arrojan luz sobre la "otra cara" del parto.

Uno de los principales temores que Aida Victoria expresó fue la posibilidad de sufrir un desgarro durante el parto, una lesión común que requiere sutura y seguimiento médico para evitar infecciones.

"Me desgarré y lo sentí, me están revisando los puntos", relató Merlano en sus historias de Instagram, con una preocupación particular: "Ojalá no me pase lo de Greeicy". Esta mención directa a la cantante vallecaucana, Greeicy Rendón, reveló un temor compartido por muchas mujeres.

Publicidad

La inquietud de Aida Victoria se fundamenta en la experiencia que Greeicy Rendón hizo pública en 2024 (o abril de este año según otra fuente), donde confesó haber sufrido un desgarro durante el parto de su hijo Kai.

La complicación de Greeicy fue que los médicos le colocaron "puntos adicionales" o "cinco" en lugar de los "tres" necesarios, lo que resultó en un estrechamiento de su zona íntima, afectando su intimidad con su pareja, Mike Bahía, y generando incomodidad en su vida cotidiana.

Publicidad

La confesión de Greeicy, que llegó a acumular más de 26 millones de vistas en TikTok, resonó profundamente al abordar un tema que a menudo las celebridades no discuten.

Afortunadamente, para Aida Victoria, la revisión médica trajo un respiro de alivio. Acompañada de una doctora mientras le revisaban los puntos, Merlano bromeó sobre la situación y, lejos de ocultar su dolor, mantuvo su habitual tono de gratitud por el apoyo recibido.

La profesional de la salud la tranquilizó, confirmando que el desgarro temido no había ocurrido y que su recuperación iba por buen camino: "No, ¡qué vergüenza de qué, si la tenés hermosa! ¡Te quedó súper!".

Sin embargo, las complicaciones no se limitaron solo al parto. Durante su gestación, Aida Victoria Merlano experimentó hiperémesis gravídica, una condición severa caracterizada por náuseas intensas, vómitos persistentes y deshidratación, que la obligó a recibir atención médica constante para preservar su salud y la del bebé.

Además, tras dar a luz, la lactancia se ha presentado como otro desafío doloroso. Merlano describió la experiencia como "a libre abuso" y bromeó sobre ser una "vaca de la industria lechera, explotada", destacando las "costras" y el dolor que siente, aunque reconoció la belleza del proceso.

Puedes leer: Nació el hijo de Aida Victoria Merlano; compartió video de cómo fue el parto

Publicidad

A pesar de los desafíos físicos, la llegada de Emiliano, cuyo nombre completo es Emiliano o Emi, ha sido una fuente inmensa de felicidad para Aida Victoria y su pareja, el empresario Juan David Tejada. El propio Juan David ha derrochado amor y emoción, acompañando a Aida en todo el proceso.

Su conmovedor mensaje de bienvenida para su hijo, agradeciendo a Dios y a la Virgen de Guadalupe, así como el apoyo de los seguidores, conmovió las redes sociales y fue ampliamente celebrado.

Publicidad

La experiencia de Aida Victoria Merlano es un reflejo de la fortaleza y la honestidad con la que muchas mujeres enfrentan los desafíos posparto. Al compartir sus miedos y dolores, la influencer contribuye a una narrativa más real y completa sobre la maternidad, demostrando que, incluso en medio de las preocupaciones, el apoyo y la alegría por la nueva vida prevalecen.

Mira también: Juanpis González llamó a Aida Victoria Merlano frente a Westcol y ella respondió frente su esposo