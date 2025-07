Giro en condena contra Aída Victoria Merlano, ¿reversazo por su embarazo?

Aída Victoria Merlano volvió al centro de la controversia judicial. Esta vez no por una polémica en redes, sino por una sentencia que la dejó a un paso de la cárcel. La influencer barranquillera fue condenada a 13 años y 8 meses de prisión por su participación en la cinematográfica fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida en octubre de 2019 en un consultorio odontológico en Bogotá.

Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad: Aída Merlano Rebolledo escapó por una cuerda desde una ventana del consultorio, y Aída Victoria, que la acompañaba, quedó en el ojo del huracán por lo que el tribunal consideró su rol activo en el plan.

El proceso penal avanzó y la joven fue hallada responsable como coautora del uso de un menor de edad para actividades ilícitas y cómplice de la fuga de presos.

Inicialmente, había sido condenada a 7 años de prisión domiciliaria, pero en marzo de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá dio un giro inesperado: revocó ese beneficio y aumentó la condena a casi 14 años, ordenando su captura inmediata. Desde ese momento, los abogados de la influencer empezaron a moverse para frenar su ingreso a un establecimiento penitenciario.

El encargado de su defensa, el abogado Miguel Ángel del Río, anunció que acudiría a la Corte Suprema de Justicia para buscar una revisión. Y así fue. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema admitió la demanda de casación contra la decisión del Tribunal de Bogotá. Ahora, será ese alto tribunal el que determine si la sentencia se mantiene, se modifica o se anula por completo.

Publicidad

Del Río compartió el documento en sus redes sociales, en el que se confirma que la demanda cumplió con los requisitos de ley y que el caso se agendará para una audiencia de sustentación el 30 de octubre de 2025, fecha clave para conocer el desenlace de este proceso que ha dividido la opinión pública.

Aída Victoria Merlano reveló que tendrá un hijo con su pareja Juan David Tejada /Foto: Instagram @aidavictoriam

Publicidad

Lee también: Aida Victoria también tendría que responder por presunto lavado de activos



Giro en condena contra Aída Victoria Merlano, ¿por su embarazo?

Desde que se conoció que la Corte Suprema revisaría el caso, muchos usuarios en redes han insinuado que este cambio estaría relacionado con el embarazo actual de Aída Victoria. Sin embargo, la admisión de la demanda de casación no tiene nada que ver con su estado de gestación. La decisión fue puramente legal y se basa en argumentos presentados por su defensa en torno a presuntas irregularidades en la sentencia.

Los magistrados de la Corte no están valorando si la influencer está esperando un hijo o no; lo que revisan son las pruebas, el procedimiento judicial y los fundamentos jurídicos del fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Así que, por ahora, no hay un “reversazo” por temas personales o médicos, sino un proceso de casación que está en curso y que tomará su tiempo.

Mientras tanto, Aída Victoria sigue activa en sus redes sociales, compartiendo detalles de su embarazo y mostrando tranquilidad pese a la gravedad del proceso judicial.

La Corte Suprema admite demanda de casación interpuesta por esta defensa en contra de la sentencia del 19 de Marzo de 2024 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Aida Victoria Merlano por la fuga de presos. Fecha de sustentación 30 de Octubre de 2025. pic.twitter.com/w25MuXrC6D — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) July 23, 2025

Puedes ver | Aida Victoria Merlano reveló que está embarazada