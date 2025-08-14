La verdad sobre el esposo de Alejandra Gómez, periodista cercano a su vida

El fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez generó una gran sorpresa en especial a todos los medios de comunicación, esto debido a su trayectoria en canales nacionales con diferentes reportajes especiales, así mismo, dentro de su experiencia conoció en donde quien se convirtió en el amor de su vida, otro reportero.

La triste noticia se terminó confirmando entre este 13 y 14 de agosto de 2025, a través del programa "Mañana Express", donde Alejandra había colaborado en algunas ocasiones hecho que generó conmoción porque el mismo día de su partida, el pasado 10 de este mes, cumplió 43 años de edad.

Colegas y amigos la recordaron por su energía, buena disposición ante las situaciones, así mismo, la describieron como una mujer sencilla, inquieta y guerrera, a su vez que hicieron diferentes homenajes en redes sociales.



Sin embargo, en estos momentos la causa del deceso de la periodista no ha sido revelada, debido a que sus familiares no se pronunciaron al respecto hasta el momento, esto en medio del luto general por la sorpresiva noticia.

Alejandra Gómez trabajó durante 15 años en medios como City Tv, en el espacio de ‘Franja Mujeres’, Canal RCN, Red Más Noticias, entre otros medios donde tuvo la oportunidad de participar como presentadora o periodista, siendo en uno de estos lugares donde terminó conociendo a su pareja, Andrés Marín Martínez y se casaron en abril del año 2024.

¿Quién es Andrés Marín Martínez, esposo de Alejandra Gómez?

El esposo de la fallecida Alejandra Gómez es Andrés Marín Martínez, quien es un periodista oriundo de Manizales y nació el 17 de junio de 1974, durante su carrera de 23 años se ha desempeñado como investigador y cronista en diversos medios de comunicación colombianos.

Martínez ha tenido su principal enfoque en contar historias, al punto que ha participado en programas como ‘Crónicas RCN’ y ‘Séptimo Día’ en el Canal Caracol. Sumado a su experiencia en noticieros como Citytv, Canal Capital, Noticiero Hora Cero y Noticias Nacional.

Publicidad

Andrés Marín Martínez, Wilson Manyoma Foto tomada de @andresmarinmartinez

Por otro lado, su trayectoria profesional ha sido reconocida con varios premios; en 2004 logró el Premio Nacional de Periodismo CPB, sumado a esto su trabajo fue reconocido con los galardones al premio Alfonso López Michelsen en 2022, el premio Orlando Sierra en 2021 y 2023, hasta el punto de alcanzar una mención de Honor Álvaro Gómez Hurtado.

Publicidad

Uno de sus trabajos reconocidos fue ‘Con mi casa vacunada’, una crónica que narra el reencuentro con sus padres en Manizales durante la pandemia, trabajo con el cual logró el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales.

Mira también: Ministro de la Igualdad: de creador de contenido para adultos a líder político que sorprende a todos