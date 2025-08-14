Madre de famoso cantante muere tras ser atacada en su casa; su padre también salió herido

La comunidad del condado de Rockingham, Virginia, se encuentra sorprendida tras un acto sin precedentes que cobró la vida de Holly Hatcher, de 62 años, madre del reconocido cantante de música country Spencer Hatcher.

Los hechos, calificados de "completamente aleatorios" por las autoridades, ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2025, cuando un intruso irrumpió en la residencia familiar.



Holly Hatcher, quien dedicó 19 años a la docencia en el sistema público del condado, fue atacada mortalmente en su propia casa.

Su esposo, Michael Hatcher, de 65 años, también resultó herido durante el asalto. El agresor, identificado como Kevin Moses Walker, de 41 años y originario de Pikesville, Maryland, entró armado con un cuchillo a la vivienda.

Según los reportes, Walker atacó a Holly en repetidas ocasiones, causándole heridas fatales dentro del hogar.

Michael Hatcher, a pesar de sus heridas, logró salir de la casa, sacar un arma de fuego de su automóvil y disparar un solo tiro que acabó con la vida del atacante en el camino de entrada.

Las autoridades confirmaron que no se presentarán cargos criminales contra el padre del cantante, ya que se trató de un claro acto de defensa propia.

El jefe del sheriff del condado de Rockingham, Bryan Hutcheson, describió el incidente como uno de los más "inusuales" y "sin precedentes" en sus 31 años de carrera, destacando la frialdad y la total ausencia de conexión entre Walker y la familia Hatcher.

Las investigaciones revelaron que Kevin Moses Walker había alquilado un espacio para acampar en Endless Caverns, un atractivo turístico cercano, dos días antes del ataque, y había comprado el arma blanca y un saco de dormir en un Walmart local.

Su vehículo fue encontrado abandonado y dañado, lo que había activado las alarmas policiales.

A pesar de que los vecinos del agresor lo describieron como una persona educada y sin señales de agresividad, los motivos detrás de este acto extremo e irracional siguen siendo un misterio que la Oficina del Sheriff y la Policía Estatal de Virginia continúan investigando.

¿Qué dijo Spencer Hatcher sobre el fallecimiento de su madre?

Spencer Hatcher, de 31 años y recientemente firmado por Stone Country Records, se pronunció públicamente junto a su padre Michael y el sheriff Hutcheson.

Michael Hatcher, con la voz quebrada, expresó el inmenso dolor y el amor que los ha rodeado: "Hemos llorado. Hemos sentido dolor. Nos hemos abrazado. Y hemos descubierto más amor del que jamás imaginamos que existía entre nosotros y entre ustedes".

Michael también mencionó a sus otros dos hijos, Dane y Connor, compartiendo el trauma y las preguntas sin respuesta que enfrentan.

A raíz de esta "pérdida monumental", Spencer Hatcher comunicó en su cuenta de Instagram la cancelación de sus próximas presentaciones, incluyendo conciertos en Ohio y en la feria del condado de Rockingham, pidiendo respeto por la privacidad de su familia en este momento tan difícil.

