Madre de famoso cantante muere tras ser atacada en su casa; su padre también salió herido

Madre de famoso cantante muere tras ser atacada en su casa; su padre también salió herido

Holly Hatcher, respetada maestra, perdió la vida en su hogar a manos de un intruso desconocido, mientras su esposo resultó herido y logró abatir al agresor.

