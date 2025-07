Muere reconocido actor de Hollywood tras sufrir ahogamiento mientras estaba de vacaciones

El mundo del espectáculo se viste de luto con la inesperada noticia del fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner, reconocido actor por su papel como Theo

Huxtable en la icónica serie "El Show de Bill Cosby".

(Lee también: Sale a la luz la verdadera causa de muerte del actor de Hollywood Michael Madsen)

Warner, de 54 años, perdió la vida este domingo mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Costa Rica, según confirmaron medios locales y autoridades a CBS News. La tragedia ocurrió en Playa Grande, Cocles (Limón), donde el actor fue arrastrado por una fuerte corriente marina alrededor de las 2:00 p.m.

Nacido en 1970 en Nueva Jersey, Malcolm-Jamal Warner comenzó su carrera actoral a los ocho años, participando en la mítica serie "Fama". Sin embargo, fue en 1984, a la edad de 14, cuando su vida dio un giro drástico al ser seleccionado personalmente por Bill Cosby para interpretar a Theodore Huxtable.

Este papel en "El Show de Bill Cosby", que se emitió de 1984 a 1992, lo catapultó a la fama mundial. La serie no solo fue un éxito televisivo, sino que también se convirtió en un referente cultural por su representación positiva de la familia afroamericana en horario estelar, un aspecto que el propio Warner solía destacar como un legado crucial.

Su personaje, Theo Huxtable, también fue pionero al abordar temas como la dislexia, en una época en que esta condición era poco conocida por el público masivo. Su destacada actuación le valió incluso una nominación a los premios Emmy en 1986.

Publicidad

Associated Press informó que Warner se encontraba nadando en Playa Grande cuando una corriente lo arrastró mar adentro. A pesar de los intentos de auxilio por parte de otras personas presentes en la playa, la Cruz Roja lo declaró fallecido al llegar al lugar. La Policía de Investigación Judicial de Costa Rica ha confirmado los detalles del trágico accidente.

Tras el final de "El Show de Bill Cosby" en 1992, Malcolm-Jamal Warner continuó una prolífica carrera, principalmente en televisión. Su filmografía incluye participaciones en series como "Touched by an Angel", "Community", "Key and Peele", "Suits", "Sons of Anarchy" y "American Horror Story".

Publicidad

Además de su faceta actoral, Warner también incursionó en la música, llegando a ganar un premio Grammy, y el año pasado lanzó el podcast "Not All Hood".

En 2015, Warner expresó su tristeza ante las acusaciones de conducta íntima inapropiada contra Bill Cosby, señalando que sentía que el legado de la comedia se había visto "manchado".

Describió a Cosby como un mentor y una gran influencia en su vida, y manifestó el dolor de ver a su amigo y mentor atravesar una situación tan difícil, reconociendo el sufrimiento de las mujeres que denunciaron agresión sexual.