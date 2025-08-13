Luis Alberto Posada reveló que está fuertemente enfermo: "Me ha pegado muy fuerte"

Luis Alberto Posada es, sin duda, uno de los grandes referentes de la música popular colombiana. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, ha consolidado su nombre junto a figuras como Darío Gómez y el Charrito Negro, siendo considerado un pilar del género regional.

Entre sus más reconocidos éxitos se encuentran El Precio de Tu Error, Doble Dosis de Licor y Me Tomas y Me Dejas, entre muchos otros.



Su estilo, caracterizado por letras cargadas de sentimiento, historias de amor, desamor y vivencias cotidianas, le ha permitido conectar con varias generaciones de oyentes. Ha sido inspiración para artistas jóvenes y, al mismo tiempo, una figura de respeto para colegas de larga trayectoria.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en colaboración con artistas como Fernando Burbano, Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Darío Gómez y el Charrito Negro, fortaleciendo la presencia de la música popular en la industria.

Hace algunos años estuvo en el centro de la atención mediática debido a su separación de Katalina, madre de cuatro de sus hijos, situación que enfrentó con discreción y enfocándose en su música.

Concierto de Luis Alberto Posada es aplazado /Foto: Movistar Arena

Incansable en su labor artística, el cantante vallecaucano ha recorrido el país en giras que llenan escenarios y transmiten alegría a públicos de todas las regiones. También ha sido invitado a presentaciones internacionales, llevando el nombre de Colombia a escenarios en Estados Unidos, Ecuador y España.

Pese a los retos y momentos difíciles que ha enfrentado, continúa llevando su música a cada rincón del país y trabajando en nuevos proyectos discográficos.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Posada compartió que atraviesa problemas de salud que han afectado su agenda musical. Aunque en el pasado ha superado gripes sin mayores complicaciones, incluso grabando canciones en esas condiciones, esta vez aseguró sentirse más afectado.

“Como les parece que nunca en la vida me había dado una gripa tan fuerte como la de estos dos últimos fines de semana. No sé si ustedes lo habrán notado, pero qué fuerte. Me ha pegado bien duro. Siempre he cantado con gripa y no se han dado cuenta, incluso he grabado canciones así. Pero esta vez sí me tiene mal. Un abrazo. Dios los bendiga”, expresó el artista.

A pesar de este episodio, sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación, reconociendo su entrega y compromiso con el público.

La expectativa ahora está puesta en su regreso a los escenarios y en las nuevas producciones musicales que, según ha adelantado, podrían ver la luz en los próximos meses.

