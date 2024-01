Reconocido actor de Hollywood se intoxicó por tocar un animal

El actor de Hollywood Jamie Dornan, conocido por protagonizar la película '50 sombras de Grey' junto a la hermosa actriz Dakota Johnson, tuvo un incidente cuando se encontraba de vacaciones en Europa. Un amigo del actor contó lo sucedido en el podcast de la BBC 'The Good, the Bad and the Unexpected'.

De acuerdo con su relato todo ocurrió cuando se fue de viaje a Portugal, allí estuvo por un tiempo y en una de sus experiencias terminó tocando una oruga procesionaria, animal que abunda en los pinos del sur de Europa y que es considerado 'peligroso', debido a los problemas de salud que se han documentado al tener contacto con ella.

Pues bien, el actor no se libró del pequeño animal y tuvo que ir a un hospital luego de sentir que su brazo izquierdo se adormecía y presentaba un cosquilleo. El amigo de Dornan dio detalles de lo sucedido, se trata del presentador, Gordon Smart, del reconocido programa 'Good Morning Britain', quien contó que debido a la frecuencia cardiaca el actor había permanecido durante varias horas en el centro médico.

Al parecer no fue hospitalizado y tiempo después le dieron de alta, pero debido a que presentó entumecimiento de sus extremidades tuvo que ser enviado en ambulancia al centro médico hasta demostrar una mejora considerable.

Publicidad

Finalmente, todo se redujo a un susto y un mal momento para Dornan, quien compartió en sus redes sociales algunas fotografías de su viaje a Europa. Por ahora el actor se prepara para el lanzamiento de 'El Turista', una serie de HBO Max que se estrenará en España y que promete ser uno de los nuevos proyectos en el que se le verá derrochar talento actoral.

Te puede interesar: Sofía Vergara y su mayor sueño cuando era niña