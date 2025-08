A reconocido influencer le cae ladrillo en Andrés Carne de Res, ¿se burlaron del accidente?

La noche prometía fiesta, música y diversión, pero para Josué Rodríguez, reconocido influencer en redes sociales como TikTok, todo se vino abajo, literalmente, cuando un ladrillo le cayó en plena cabeza en medio de su salida a Andrés Carne de Res. Lo que debía ser una noche entre amigos terminó con sangre, molestia y una denuncia pública contra el famoso restaurante por, según él, no prestarle la más mínima atención tras el accidente.

Josué compartió todo el episodio en sus redes sociales, donde relató paso a paso cómo ocurrió este insólito accidente. Según dijo, el viernes 1 de agosto decidió darse un descanso y salir a rumbear con su grupo de confianza. Todo iba de maravilla hasta que, ya entrada la noche y entre el ajetreo típico del sitio, fue al baño… y ahí ocurrió lo impensado.

Mientras estaba en la fila esperando su turno, le cayó un ladrillo directamente en la cabeza. El objeto, según su versión, se desprendió de una de las paredes del establecimiento. En un primer momento, y probablemente por efecto del alcohol, no sintió mayor dolor. Pero cuando vio su rostro cubierto de sangre, supo que no era un raspón cualquiera.

“Mi cara estaba llena de sangre”, contó Josué en sus redes sociales, donde mostró parte de la herida que le dejó el golpe. Lo que más le indignó no fue solo el accidente en sí, sino lo que vino después.

¿EL PERSONAL DE ANDRÉS CARNE DE RES NO LE PRESTÓ ATENCIÓN?

Según denunció, el personal de seguridad del restaurante no solo no le ofreció ayuda, sino que además tuvo una actitud poco empática. “Este guardia, en vez de ayudar o entender la situación, era bravo, apurándonos y riéndose sarcásticamente”, afirmó. Josué intentó ingresar al baño para limpiarse y revisar su herida, pero el guarda no se lo permitió.

La falta de atención lo dejó desconcertado. A pesar de ser cliente habitual del sitio y haber pasado noches memorables allí, no comprende cómo una emergencia como esta fue ignorada por completo. “No entiendo cómo un lugar tan reconocido puede tener ese tipo de trato”, escribió.

En su relato también mencionó que ha intentado comunicarse con el restaurante, pero hasta ahora no ha recibido respuesta alguna. Su denuncia ha generado reacciones divididas en redes sociales: mientras unos apoyan su queja y exigen explicaciones al establecimiento, otros han tomado el asunto con humor, lanzando comentarios sarcásticos sobre “ladrillazos por parranda” o preguntándose si habrá sido parte del show.

Lo cierto es que, hasta el momento, Andrés Carne de Res no ha emitido ningún comunicado oficial ni se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido.