Así luce el rostro de Laura Villamil tras salir de siete meses de hospitalización

Después de meses de lucha, tratamientos médicos y una recuperación que desafió los pronósticos, la bailarina Laura Villamil finalmente salió del hospital.

La artista, quien sufrió graves quemaduras durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res , en Chía, dejó la Clínica Fundación Santa Fe rodeada de sus seres queridos y con un mensaje de esperanza y resiliencia.

El 17 de agosto de 2024, la vida de Villamil cambió drásticamente cuando una chispa cayó sobre su vestuario mientras manipulaba fuego en su show. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron su cuerpo, causándole quemaduras en el 90 % de su piel.

Desde entonces, enfrentó un proceso de recuperación complejo, que incluyó múltiples intervenciones médicas y terapias intensivas.

Durante su hospitalización , Laura se convirtió en símbolo de fortaleza . A pesar de los pronósticos reservados, su evolución fue notable.

En noviembre de 2024, los médicos anunciaron que las cuatro bacterias que complicaban su estado habían desaparecido , lo que permitió continuar con su tratamiento y avanzar en su rehabilitación.

Su salida del hospital, ocurrida el pasado 3 de febrero, fue un momento emotivo tanto para su familia como para quienes han seguido de cerca su historia.

"Siempre, desde que tenga vida, me lata el corazón y tenga ganas, voy a estar moviéndome , que es lo que se necesita", expresó conmovida en una entrevista con Noticias RCN. En las imágenes difundidas, se la ve caminando, sonriente y rodeada de sus seres queridos.

El regreso a casa representa un nuevo capítulo en su recuperación. Aunque aún deberá continuar con terapias físicas y consultas externas para mejorar la movilidad de sus manos y piernas, según reveló El Tiempo, su progreso ha sido asombroso.

"Dios nunca me abandonó. No hay barreras para nada en la vida. Él nos da muchas oportunidades, y a mí me dio una segunda que le agradezco inmensamente", manifestó la artista, destacando el apoyo incondicional de su familia.

Un video compartido en redes sociales por su hermano, Santiago Villamil, mostró a Laura sonriente, practicando con una pelota de fútbol, lo que generó una oleada de mensajes de aliento y felicidad por su notable recuperación.

Villamil, a través de su cuenta de Instagram, expresó su gratitud a todas las personas que la acompañaron en su proceso y le brindaron un apoyo incondicional. En su publicación, escribió: "Mil gracias por su apoyo y linda energía. Me llenaron de fuerza para seguir viviendo y soñando. ¡Volví, gracias a Dios!

Villamil, a través de su cuenta de Instagram, expresó su gratitud a todas las personas que la acompañaron Foto: Instagram de Laura Villamil

Aunque la tragedia que vivió dejó huellas imborrables, su historia es un testimonio de resiliencia y valentía. Ahora, Laura Villamil podrá continuar su proceso en casa, rodeada del amor de su familia, y con la certeza de que su determinación la ha llevado a superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Calma y de las cenizas florecer", fue la frase con la que resumió este proceso, una declaración que refleja su espíritu inquebrantable y la esperanza con la que enfrenta el futuro.

