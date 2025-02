Marilyn Patiño sacó los 'trapitos al sol' sobre su embarazo a los 50 años: "Es un milagro"

Marilyn Patiño, actriz y modelo conocida por su participación en diversas producciones como 'Oye Bonita' y 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', no dudó en romper el silencio acerca de las críticas que recibió por su embarazo a los 50 años.

En una reciente entrevista con el programa La Red, Patiño reveló cómo el anuncio de su tercer embarazo a esa edad fue inicialmente un shock para ella, pero lo vio como un verdadero milagro.

A lo largo de su carrera, Patiño ha conquistado a sus seguidores con su talento y bellez a, pero fue en 2024 cuando dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba esperando una niña, lo que la llenó de emoción, ya que siempre había deseado tener una hija.

Publicidad

Sin embargo, la noticia no fue recibida con la misma alegría por todos. A raíz de la sorpresa y la preocupación por su edad, algunas personas la aconsejaron terminar con el embarazo, sugiriendo que sería una carga económica y emocional para ella.

“No podría quitarle la vida a nadie, menos a algo que venga de mí, de mi ser”, afirmó Patiño con firmeza, dejando claro que jamás consideró la opción de interrumpir su embarazo.

Publicidad

Decidió, en cambio, ignorar los comentarios negativos y seguir adelante con lo que describió como un embarazo tranquilo, rodeado de amor.

Para la actriz, la llegada de su hija, Milagros, ha sido transformadora. "Me hace entender lo poderosa que soy" , confesó con emoción. La pequeña, de quien Patiño comparte imágenes y videos en sus redes sociales, ha sido una fuente de serenidad para ella.

"Siempre soñé con tener una niña, una mona hermosa, que me mira todos los días con esos ojitos. Vivo enamorada", agregó.

El embarazo no solo ha sido una bendición en lo emocional, sino que también la llevó a tomar decisiones más conscientes sobre su salud . A raíz de su embarazo, Patiño ha comenzado a cuidar más su alimentación y a escuchar mejor a su cuerpo. "Me he preocupado más por escuchar mi cuerpo, por sanar", expresó.

Publicidad

Aunque ser madre a los 50 años no es lo más común, Patiño está convencida de que las mujeres tienen un poder único: dar vida. “Tener hijos es algo maravilloso. La mujer es creadora. Si se le da la oportunidad de crear, debe aceptarlo", señaló.

Para la actriz, este tercer embarazo ha sido un recordatorio de su fortaleza, y a pesar de los desafíos y las opiniones externas, no duda de que su hija Milagros es el mayor regalo de su vida, el cual llegó a iluminar su camino.

Publicidad

Mira también: Marilyn Patiño revela que está embarazada