Reconocido periodista contó cómo son las fiestas de Dayro Moreno: "Eso iba para tres días"

Dayro Moreno se ha consolidado como el máximo artillero en la historia del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), superando a leyendas como Víctor Hugo Aristizábal, Carlos Bacca, Sergio Galván Rey e incluso a Radamel Falcao García.

Nacido en Chicoral, Tolima, Dayro ha sido una de las grandes figuras del Once Caldas de Manizales, club con el que vivió uno de los momentos más gloriosos de su carrera: la histórica conquista de la Copa Libertadores en 2004.



Con el equipo no solo levantó el título continental, sino que también inscribió su nombre en los libros de récords al convertirse en el máximo goleador del fútbol colombiano.

A sus 40 años, lejos de pensar en el retiro, continúa demostrando su vigencia con una destacada actuación en la Copa Conmebol Sudamericana, donde fue clave en la eliminación del club argentino Huracán, logrando llevar a Once Caldas hasta los cuartos de final del torneo.

En su trayectoria, Dayro también ha vestido la camiseta de la Selección Colombia en distintas categorías. Fue parte del combinado sub-20 que se coronó campeón del Sudamericano organizado en el Eje Cafetero y también ha tenido participación con la selección absoluta, dejando su huella con goles y buen rendimiento.

No obstante, la carrera de Dayro ha estado acompañada de una faceta que genera controversia: su gusto por la fiesta y el alcohol. A pesar de tener fama de “fiestero”, su capacidad goleadora nunca se ha visto opacada.

El propio jugador ha admitido abiertamente en múltiples entrevistas que disfruta de la rumba y las celebraciones, una actitud poco común entre futbolistas de élite, quienes suelen ser más estrictos con su disciplina personal. Aun así, su talento en el terreno de juego permanece intacto.

Incluso su actual entrenador en el Once Caldas, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, ha bromeado sobre ello en ruedas de prensa. En una ocasión comentó, entre risas, que el “olfato goleador” de Dayro podría deberse al aguardiente, una frase que refleja tanto su admiración como el carácter irreverente del futbolista.

¿Cómo es una fiesta con Dayro Moreno?

El reconocido narrador deportivo Eduardo Luis López relató una anécdota curiosa sobre Dayro durante una entrevista con la periodista Eva Rey. El comentarista contó que alguna vez fue invitado a una de las famosas fiestas del goleador, y aunque inicialmente disfrutó del ambiente, se vio obligado a retirarse anticipadamente por la intensidad del festejo.

“Era una rumba de verdad, de esas que duran hasta que el cuerpo aguante. Ese día tomamos whisky, yo tomé con moderación, pero Dayro le entra a todo: guarito, lo que sea, le encanta.

Estábamos en un sitio público y al día siguiente se iban para una finca. Yo me asusté porque sabía que eso iba para tres días y pensé: ‘me echan del trabajo’. Tenía libre al día siguiente, pero si me iba con ellos, no volvía en varios días”, contó entre carcajadas el periodista.

