En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ELDER DAYÁN SERÁ PADRE
CRUDA CONFESIÓN DE JOVEN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocido periodista contó cómo son las fiestas de Dayro Moreno: "Eso iba para tres días"

Reconocido periodista contó cómo son las fiestas de Dayro Moreno: "Eso iba para tres días"

Dayro Moreno es el máximo goleador del fútbol colombiano. A sus 40 años sigue brillando con Once Caldas; no solo da de qué hablar por su buen rendimiento, sino también por su vida de fiestero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad