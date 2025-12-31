SOAT 2026: revelan cuánto costará para carros, camionetas, motos y más

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) las cuales comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste tiene variaciones dependiendo del tipo de vehículo y su índice de siniestralidad.

El incremento para el 2026 no será uniforme, dado que se han definido dos grandes grupos de ajuste:

1. Motos y vehículos de servicio público: En primera instancia, para las motocicletas, taxis, microbuses y vehículos de servicio especial, el valor del seguro tendrá un incremento cercano al 5,17 %. Este porcentaje está ligado a la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT) y a que estos segmentos mantienen una alta participación en accidentes de tránsito.



2. Vehículos particulares y de carga: Por otro lado, los carros familiares, camionetas y camiones de carga experimentarán un ajuste mucho más leve, de aproximadamente el 0,38 %.



Tarifas oficiales del SOAT para 2026

Ante esto, se conoció que la tabla oficial por parte de la Superfinanciera, para comenzar con el SOAT en el 2026. Estos son algunos de los precios que deberán pagar los propietarios:

• Motos de menos de 100 c.c.: $256.200.

• Motos entre 100 y 200 c.c.: $343.300.

• Motos de más de 200 c.c.: $761.400.

• Vehículos familiares (menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años): $447.300.

• Camionetas y camperos (menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años): $792.800.

• Taxis y microbuses: $281.600 o $282.100, dependiendo del modelo y capacidad.



¿Por qué cambia el precio del SOAT?

La Superfinanciera destacó que, aunque la frecuencia de accidentes bajó, tanto es así que pasó del 9,3% al 8,2% entre 2024 y 2025, la atención de cada víctima se ha vuelto más costosa. Debido a que el promedio del siniestro subió de 2,6 millones a 2,8 millones, lo que presiona el valor de la prima para garantizar la sostenibilidad del sistema que respalda a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Ante el cambio de vigencia, las autoridades advierten sobre posibles fraudes. Se recomienda verificar la autenticidad de la póliza únicamente a través de canales oficiales y sitios web de aseguradoras vigiladas por la SFC. Si alguna entidad se niega a expedir el seguro o realiza cobros indebidos, los ciudadanos pueden denunciar a través de la línea #903 o al correo super@superfinanciera.gov.co.