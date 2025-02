Reconocido cantante de vallenato fallece en Santander tras ser acorralado y atacado

Los fanáticos del vallenato están de luto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis Villamizar, cantante y conductor de Barrancabermeja. El hecho ocurrió la noche del 1 de febrero en el sector conocido como el Bronx, en la comuna 1 de la ciudad, cuando hombres armados en motocicleta lo atacaron a balazos.

El hecho se registró alrededor de las 11:30 p.m., momento en que los habitantes del sector escucharon múltiples disparos. Al asomarse, encontraron el cuerpo de Villamizar en el suelo, mientras los agresores ya habían huido. Testigos indicaron que la víctima, de 35 años, se encontraba compartiendo con amigos cuando fue sorprendida por los sicarios.

Familiares del cantante aseguraron que minutos antes había salido del barrio La Bendición de Dios, donde se había despedido de sus seres queridos. Se dirigía a una diligencia cuando fue interceptado y atacado a tiros. Recibió al menos cinco impactos de bala que acabaron con su vida en el lugar.

¿Quién habría enviado a quitarle la vida?

Reconocido cantante de vallenato es abatido en Santander /Foto: redes sociales

El comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Mauricio Herrera, señaló que las circunstancias en las que se desplazaba Villamizar siguen bajo investigación.

“Al parecer venía en una motocicleta, no sabemos si con otra persona. Cuando llegamos al lugar, la motocicleta ya no estaba, no sabemos si se la llevaron o se la robaron”, explicó.

El CTI de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas en la escena del crimen . Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del caso y dar con los responsables.

José Luis Villamizar era reconocido en la región por su talento en la música vallenata y su labor como conductor. Además, era padre de tres hijas, quienes hoy quedan huérfanas tras este suceso. Su familia y allegados piden justicia y que su muerte no quede impune.

