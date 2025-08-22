En vivo
Farándula

Blessd y Manuela QM se dejan ver juntos: "Eres luz como un rayo de sol"

Blessd y Manuela QM se dejan ver juntos: "Eres luz como un rayo de sol"

Blessd se dejó ver muy cerca de Manuela QM, la influencer con quien tuvo un romance en el pasado y que también fue exnovia del streamer Mr Stiven TC.

