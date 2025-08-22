Blessd y Manuela QM se dejan ver juntos: "Eres luz como un rayo de sol"

Blessd y Manuela QM vuelven a ser noticia. La relación entre el cantante colombiano y la influencer y empresaria ha dado de qué hablar desde que se confirmó que estuvieron juntos en 2023, luego de que Blessd se separara de su entonces pareja, La Suprema. En aquel momento, la relación generó revuelo en redes sociales y medios, debido a acusaciones de infidelidad y a señalamientos públicos hacia Manuela QM.

Hace algún tiempo, Blessd y Manuela tomaron distancia, pero ahora han sido vistos nuevamente juntos, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Durante la pausa, Blessd regresó con La Suprema, pero la relación tampoco funcionó y terminó siendo un episodio más en la vida sentimental del cantante.



Los encuentros entre Blessd y Manuela siempre han estado cargados de polémica y comentarios en redes sociales, donde cada movimiento de ambos es motivo de debate.

El inicio de la relación de Blessd y Manuela no estuvo exento de conflictos. El influencer Mr Stiven, exnovio de Manuela QM, afirmó públicamente que Blessd le "quitó la novia" y se sintió "engañado", evidenciando el arranque de este vínculo que rápidamente se volvió tendencia.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, y algunos señalaron a Manuela como "traicionera" e "interesada", mientras que tanto ella como Blessd salieron a defenderse de las acusaciones y a aclarar lo sucedido. Incluso, hubo un encontrón verbal entre Blessd y Mr Stiven, que dejó en evidencia la intensidad con la que esta historia personal se filtró al ojo público.

Manuela QM, reconocida como influencer y empresaria en Colombia, ha mantenido un perfil activo en redes sociales, mostrando su vida profesional y personal, lo que ha generado un seguimiento constante de sus relaciones. Por su parte, Blessd ha continuado con su carrera musical, consolidándose como uno de los artistas urbanos más escuchados en el país.

Blessd y Manuela QM: nuevas fotos y más polémica en redes

Recientemente, Blessd publicó en su cuenta de Instagram un par de fotografías junto a Manuela QM, lo que encendió nuevamente los comentarios sobre su relación. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si se trata de un regreso sentimental o simplemente de una colaboración en algún proyecto conjunto.

Lo cierto es que la publicación ha generado un aluvión de reacciones y ya llueven los comentarios, muchos de ellos mostrando apoyo a la supuesta cercanía entre ambos.

En la misma publicación, los seguidores pudieron escuchar de fondo el más reciente lanzamiento musical de Blessd junto a Anuel AA, titulado “Pórtate Bonito”, lo que abrió un nuevo debate entre sus fans. Algunos se preguntan si la canción estaría dedicada a Manuela QM, mientras otros consideran que podría ser simplemente coincidencia, pero la combinación de imágenes y música ha hecho que la publicación se vuelva aún más comentada.