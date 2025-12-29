“Me la preñaron”: influenciadora revela que mujer con la que salía resultó embarazada

Un video publicado en TikTok por una influencer de Medellín se convirtió en tendencia en redes sociales tras el relato espontáneo de una experiencia sentimental que ella misma calificó como inesperada, contradictoria y hasta desconcertante para quienes lo han visto.

El clip, compartido con un tono informal y sin filtros, acumuló millones de reproducciones y cientos de miles de reacciones en pocas horas.

Video de influencer de Medellín que resultó con su novia embarazada

En la grabación, la mujer llamada Saraly, que habla con acento paisa, explica que estaba saliendo con otra joven a quien describe como “una chimbita más linda” y con quien, según su relato, compartía una relación en la que ambas se identifican como lesbianas.



Durante la temporada navideña, la protagonista cuenta que le preguntó a su pareja qué quería como regalo de Navidad, ofreciéndose a comprarle lo que pidiera.



En respuesta, la mujer le pidió una pañalera, una bicicleta para bebé y un bolso infantil. Al cuestionarse sobre por qué quería esos artículos, ella respondió que eran para una hermana que iba a tener un hijo, lo que llevó a la protagonista a aceptar la petición sin sospechar de su pareja.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado días después, cuando la mujer revisó los estados de WhatsApp de su pareja y encontró la verdad: no había ninguna hermana embarazada, sino que era su propia novia quien estaba esperando un bebé.

Este momento causó sorpresa, confusión y una frase que se volvió viral de inmediato.

“Me la preñaron, ¿no que era lesbiana pues? Yo quedé con cara de payasa”, expresó la mujer en el video, entre humor e incredulidad. La frase, cargada de ironía y desahogo, fue suficiente para que miles de usuarios compartieran el clip, comentaran y se hiciera viral en TikTok, Instagram y X.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, algunos de los usuarios aprovecharon la oportunidad para comparar las relaciones homosexulaes con las heterosexuales "Como que la cosa está dura por ambos lados" o "O sea que en el otro lado, ¿también joden ? ".

De igual manera, hubo quienes disfrutaron de su relato y se solidarizaron con ella "Jajajajaja, usarán la vieja táctica contigo. Bienvenida al grupo de los 'Me la preñaron'; "Es que mi reina tu tambien como vas a regalar pañaleras" y "ajajaja no joda, la cosa está terrible dura por lado y lado, yo estoy resignada ya a quedarme sola, jajajajajajaja".

