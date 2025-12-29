Publicidad

VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
PICO Y PLACA FIN DE AÑO
CALENDARIO DE FESTIVOS 2026
CASO ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Virales  / "Me la preñaron": influenciadora revela que mujer con la que salía resultó embarazada

Video publicado en TikTok por una mujer paisa desató miles de reacciones luego de que relatara, con incredulidad, una inesperada situación sentimental que descubrió a través de redes sociales.

Saraly, creadora de contenido colombiana
Influencer relata que le embarazaron a su novia y hasta regalo le dio
Foto: captura de video Instagram de Saraly
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Un video publicado en TikTok por una influencer de Medellín se convirtió en tendencia en redes sociales tras el relato espontáneo de una experiencia sentimental que ella misma calificó como inesperada, contradictoria y hasta desconcertante para quienes lo han visto.

El clip, compartido con un tono informal y sin filtros, acumuló millones de reproducciones y cientos de miles de reacciones en pocas horas.

Puedes leer: ¿Hombre lobo detenido? Asegura que se convierte en lobo y comienza a aullar

Video de influencer de Medellín que resultó con su novia embarazada

En la grabación, la mujer llamada Saraly, que habla con acento paisa, explica que estaba saliendo con otra joven a quien describe como “una chimbita más linda” y con quien, según su relato, compartía una relación en la que ambas se identifican como lesbianas.

Durante la temporada navideña, la protagonista cuenta que le preguntó a su pareja qué quería como regalo de Navidad, ofreciéndose a comprarle lo que pidiera.

Me la preñaron, ¿no que era lesbiana pues? Yo quedé con cara de payasa”, expresó la mujer en el video, entre humor e incredulidad. La frase, cargada de ironía y desahogo, fue suficiente para que miles de usuarios compartieran el clip, comentaran y se hiciera viral en TikTok, Instagram y X.

Puedes leer: Hombre le regala papeles de divorcio a su esposa en Navidad tras descubrir terrible verdad

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, algunos de los usuarios aprovecharon la oportunidad para comparar las relaciones homosexulaes con las heterosexuales "Como que la cosa está dura por ambos lados" o "O sea que en el otro lado, ¿también joden ? ".

De igual manera, hubo quienes disfrutaron de su relato y se solidarizaron con ella "Jajajajaja, usarán la vieja táctica contigo. Bienvenida al grupo de los 'Me la preñaron'; "Es que mi reina tu tambien como vas a regalar pañaleras" y "ajajaja no joda, la cosa está terrible dura por lado y lado, yo estoy resignada ya a quedarme sola, jajajajajajaja".

Mira también: Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme”

